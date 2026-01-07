Казахстанский онлайн-банкинг запрашивает медицинские сведения: зачем это нужно

Казахстанец в соцсети Threads обратил внимание на запрос о согласии на обработку персональных данных, с которым столкнулся в мобильном приложении АО «Банк ЦентрКредит».

Изучив текст документа выяснилось, что приложение просит дать согласие:

на доступ к фото из галереи, микрофону и контактам телефона;

возможность обрабатывать сведения о социальном и семейном статусе;

на доступ сведений из медицинских организаций, в том числе из наркологических и психоневрологических диспансеров;

на доступ информации от операторов сотовой связи.

Согласно тексту, эти персональные данные онлайн-банкинг сможет передавать аффилированным компаниям группы BCC, государственным органам, кредитным бюро, платежным системам, а также страховым и коллекторским организациям.

Что ответили в банке?

В Банк ЦентрКредит пояснили, что доступ к отдельным видам данных и функциям устройства необходим для работы конкретных сервисов мобильного приложения.

К примеру, доступ к галерее нужен для загрузки документов и установки фотографии профиля, микрофон — для звонков в службу поддержки прямо из приложения, а список контактов — для удобства переводов без ручного ввода номера. Геолокация применяется для отображения ближайших отделений и банкоматов на карте. При этом клиент может не предоставлять такие разрешения либо включать их только при необходимости.

Отдельно в банке пояснили, для чего запрашивают данные о здоровье и социальном положении: они нужны только для страховых и льготных программ.

— Информация может передаваться госорганам, фондам и партнерам банка только в пределах, установленных законом и для выполнения договорных обязательств и обязательных проверок. Передача осуществляется с соблюдением банковской, врачебной и страховой тайн, — отметили там.

Что касается сведений от операторов сотовой связи — их применяют в скоринговых целях:

— Номер телефона оценивается по техническим показателям: срок использования, стабильность регистрации на клиента и регулярность активности. Содержание звонков и сообщений не анализируется. Полученные данные используются для формирования клиентского рейтинга и принятия решений о предоставлении банковских услуг и их условиях, — отметили в Банке ЦентрКредит.

Сведения из кредитных бюро и государственных баз данных, в свою очередь, используются для проверки личности клиента, анализа его кредитной истории и финансовой дисциплины.

— Банк собирает и использует персональные данные клиентов исключительно в рамках требований законодательства Республики Казахстан и для предоставления банковских и сопутствующих услуг. Эти сведения нужны для идентификации клиента, подтверждения его семейного и социального статуса, оценки платежеспособности и оформления банковских и страховых продуктов, — пояснили в банке.

В банке также отметили, что приложение обрабатывает данные только с согласия клиента, и их можно отозвать в любой момент.

Ранее в Правительстве предупредили государственные органы об ответственности за нарушения требований информационной безопасности. Госорганы и организации зачастую нарушают законодательно установленные требования информационной безопасности, заявил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Чтобы выяснить, насколько безопасно для казахстанцев предоставлять согласие на обработку этих данных, корреспондент агентства Kazinform обратился в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Там пояснили, что через портал eGov граждане могут проверить, кому и в каком объеме они предоставляли доступ к своим персональным данным, а также в любой момент отозвать ранее выданные согласия.