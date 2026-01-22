Казахстанский национальный павильон представлен на международной выставке в Лондоне

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек принимает участие в международной выставке Bett UK 2026 в Великобритании, а также проводит ряд встреч с представителями ведущих университетов, научных центров и мировых технологических компаний.

Ключевым событием первого дня стало участие министра в Bett UK 2026 — Leading EdTech, одной из крупнейших в мире платформ в сфере образовательных технологий. Выставка ежегодно объединяет представителей государственных органов, образовательных учреждений, технологических компаний и экспертного сообщества из десятков стран для обсуждения будущего образования, цифровой трансформации учебных процессов, внедрения искусственного интеллекта и инновационных решений в обучении.

В Лондоне состоялась церемония открытия казахстанского национального павильона, который стал площадкой для презентации приоритетных направлений развития системы высшего и послевузовского образования страны, включая цифровизацию образовательных процессов, внедрение решений на основе искусственного интеллекта, развитие научных исследований и расширение международного академического сотрудничества.

В работе павильона принимают участие девять казахстанских организаций высшего и послевузовского образования, которые представляют свои академические программы, научно-исследовательские проекты, а также потенциал для реализации совместных образовательных и научных инициатив с зарубежными партнерами. Экспозиция демонстрирует высокий уровень развития отечественных университетов, их научно-образовательный потенциал и готовность к активному взаимодействию с международным сообществом.

В рамках выставки проходят пленарные сессии, тематические дискуссии, презентации передовых EdTech-разработок, а также деловые встречи между государственными структурами, университетами и глобальными технологическими лидерами.

Как отметили в министерстве, участие казахстанской делегации в Bett UK 2026 подчеркивает стратегический курс страны на развитие цифрового образования, активное внедрение технологий искусственного интеллекта и продвижение инновационных образовательных решений.

Ранее сообщалось, что для реализации программы «AI-Sana», объединяющей образовательные, исследовательские и прикладные методы, отобраны 27 вузов в регионах.