    19:09, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанский модельный закон о семейно-бытовом насилии одобрен МПА СНГ в Душанбе

    Казахстанские парламентарии во главе с Председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым приняли участие в работе заседаний Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которые проходят сегодня в столице Таджикистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Сенат Парламента РК

    На полях МПА СНГ одобрен модельный закон «О противодействии семейно-бытовому насилию», инициированный Казахстаном. Ранее он был предложен нашей страной с учетом положительного опыта законотворчества в Казахстане. Закон стал поворотным этапом в усилении защиты прав женщин и детей.

    О предоставлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца статуса наблюдателя при МПА СНГ выступила депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан.

    Депутат Ольга Булавкина рассказала участникам заседания о модельных законах о землеустройстве, об ограничении выбросов парниковых газов, а также об изменениях в модельный Кодекс о недрах и недропользовании для государств-участников СНГ, которые были направлены в Парламенты государств-участников МПА СНГ для использования в национальном законодательстве.

    В столице Таджикистана проходят мероприятия выездной осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. В 2025 году Таджикистан председательствует в Содружестве Независимых Государств.

    Ранее Маулен Ашимбаев также провел двусторонние встречи с главами Палат Парламентов стран-участниц МПА СНГ.

    Мадибек Джанибеков
    Автор
