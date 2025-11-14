Казахстанские парламентарии приняли участие в пленарном заседании МПА СНГ в Душанбе

Приветствуя участников заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что за эти годы организация стала эффективной площадкой для диалога, реализации законодательных инициатив и укрепления доверия между странами.

— Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на Совете Глав государств СНГ в октябре, «у нас одна цель — превратить Содружество в пространство созидания и прогресса, новых идей и возможностей». Содружество Независимых Государств продолжает демонстрировать свою востребованность как институт сохранения взаимного уважения, доверия и приверженности общей ответственности за будущее наших народов. В свою очередь наша совместная деятельность в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ отражает ключевые приоритеты, определенные Главами наших государств, и включает, помимо традиционных вопросов, регулирование искусственного интеллекта, защиту цифровых прав и многие другие актуальные вопросы. Это практическое подтверждение того, что СНГ не просто сохраняет свою востребованность — оно активно развивается, адаптируясь к новым реалиям. Это особенно актуально в преддверии 35-летия Содружества, — отметил Маулен Ашимбаев.

Фото: Пресс-служба Сената Парламента РК

Спикер Сената также подчеркнул, что в основе сотрудничества лежит взаимное уважение и стремление к укреплению межкультурного и межрелигиозного диалога. В этой связи он подробно остановился на итогах прошедшего в Казахстане VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и поблагодарил коллег за то, что делегации стран СНГ были представлены на Съезде на самом высоком уровне.

Маулен Ашимбаев также провел двусторонние встречи с главами Палат Парламентов стран-участниц МПА СНГ.

Фото: Пресс-служба Сената Парламента РК

В рамках двусторонней встречи с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества и итоги государственного визита Главы Казахстана в Россию. Была подтверждена взаимная нацеленность на укрепление многопланового сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. Отмечена активная работа Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации Федерального Собрания России, а также предпринимаемые ею меры по совершенствованию нормативно-правовой базы обеих стран.

В ходе встречи Спикера Сената с Председателем Маджилиси Милли Маджилиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали состоялся обмен предложениями касательно углубления многопланового сотрудничества — межпарламентских связей и регионального взаимодействия. Дополнительные возможности для расширения политического диалога, развития торгово-экономических связей, реализации совместных проектов, по мнению сторон, представляют торгово-экономическая, культурно-гуманитарная, цифровая сферы, искусственный интеллект и образование. Маулен Ашимбаев подчеркнул готовность Казахстана к сотрудничеству в этих направлениях.

Широкий спектр вопросов торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Беларуси, а также перспектив взаимодействия в рамках многосторонних площадок, Маулен Ашимбаев обсудил с Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой. Собеседники подробно остановились на результатах работы Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Республики Национального Собрания Беларуси. Был обсужден ряд конкретных практических шагов, направленных на усиление межпарламентского взаимодействия.

На полях МПА СНГ Маулен Ашимбаев также провел ряд двусторонних встреч с главами других парламентских делегаций.

Председатель Сената Парламента проинформировал глав Палат Парламентов стран СНГ о предстоящей в Казахстане парламентской реформе, являющейся ответственным шагом на пути демократического развития Республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— В начале следующего года мы будем отмечать важную веху в истории казахстанского парламентаризма — 30-летие со дня образования современного Парламента Республики Казахстан. Свой юбилей Парламент Казахстана встречает на пороге нового и важного этапа развития. В своем сентябрьском Послании Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев предложил проведение парламентской реформы, предусматривающей переход к однопалатному Парламенту. Эта инициатива является логическим продолжением последовательной политики Казахстана по укреплению представительных институтов и формированию эффективной законодательной власти. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на общенациональном референдуме в 2027 году, — сказал в своем выступлении Ашимбаев и обозначил ряд конкретных направлений для дальнейшей совместной работы.

Напомним, в 2025 году в Содружестве Независимых Государств председательствует Таджикистан.

