Казахстанские парламентарии приняли участие в пленарном заседании МПА СНГ в Душанбе
В столице Таджикистана проходят мероприятия выездной осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, где участвуют казахстанские парламентарии во главе с Председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Приветствуя участников заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что за эти годы организация стала эффективной площадкой для диалога, реализации законодательных инициатив и укрепления доверия между странами.
— Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на Совете Глав государств СНГ в октябре, «у нас одна цель — превратить Содружество в пространство созидания и прогресса, новых идей и возможностей». Содружество Независимых Государств продолжает демонстрировать свою востребованность как институт сохранения взаимного уважения, доверия и приверженности общей ответственности за будущее наших народов. В свою очередь наша совместная деятельность в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ отражает ключевые приоритеты, определенные Главами наших государств, и включает, помимо традиционных вопросов, регулирование искусственного интеллекта, защиту цифровых прав и многие другие актуальные вопросы. Это практическое подтверждение того, что СНГ не просто сохраняет свою востребованность — оно активно развивается, адаптируясь к новым реалиям. Это особенно актуально в преддверии 35-летия Содружества, — отметил Маулен Ашимбаев.
Спикер Сената также подчеркнул, что в основе сотрудничества лежит взаимное уважение и стремление к укреплению межкультурного и межрелигиозного диалога. В этой связи он подробно остановился на итогах прошедшего в Казахстане VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и поблагодарил коллег за то, что делегации стран СНГ были представлены на Съезде на самом высоком уровне.
Маулен Ашимбаев также провел двусторонние встречи с главами Палат Парламентов стран-участниц МПА СНГ.
В рамках двусторонней встречи с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества и итоги государственного визита Главы Казахстана в Россию. Была подтверждена взаимная нацеленность на укрепление многопланового сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. Отмечена активная работа Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации Федерального Собрания России, а также предпринимаемые ею меры по совершенствованию нормативно-правовой базы обеих стран.
В ходе встречи Спикера Сената с Председателем Маджилиси Милли Маджилиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали состоялся обмен предложениями касательно углубления многопланового сотрудничества — межпарламентских связей и регионального взаимодействия. Дополнительные возможности для расширения политического диалога, развития торгово-экономических связей, реализации совместных проектов, по мнению сторон, представляют торгово-экономическая, культурно-гуманитарная, цифровая сферы, искусственный интеллект и образование. Маулен Ашимбаев подчеркнул готовность Казахстана к сотрудничеству в этих направлениях.
Широкий спектр вопросов торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Беларуси, а также перспектив взаимодействия в рамках многосторонних площадок, Маулен Ашимбаев обсудил с Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой. Собеседники подробно остановились на результатах работы Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Республики Национального Собрания Беларуси. Был обсужден ряд конкретных практических шагов, направленных на усиление межпарламентского взаимодействия.
На полях МПА СНГ Маулен Ашимбаев также провел ряд двусторонних встреч с главами других парламентских делегаций.
Председатель Сената Парламента проинформировал глав Палат Парламентов стран СНГ о предстоящей в Казахстане парламентской реформе, являющейся ответственным шагом на пути демократического развития Республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
— В начале следующего года мы будем отмечать важную веху в истории казахстанского парламентаризма — 30-летие со дня образования современного Парламента Республики Казахстан. Свой юбилей Парламент Казахстана встречает на пороге нового и важного этапа развития. В своем сентябрьском Послании Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев предложил проведение парламентской реформы, предусматривающей переход к однопалатному Парламенту. Эта инициатива является логическим продолжением последовательной политики Казахстана по укреплению представительных институтов и формированию эффективной законодательной власти. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на общенациональном референдуме в 2027 году, — сказал в своем выступлении Ашимбаев и обозначил ряд конкретных направлений для дальнейшей совместной работы.
Напомним, в 2025 году в Содружестве Независимых Государств председательствует Таджикистан.
