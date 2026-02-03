РУ
    13:40, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Более 9 000 заявок на установление инвалидности рассмотрели в заочном формате в 2026 году

    С начала этого года в Казахстане в рамках проведения медико-социальной экспертизы в заочном формате рассмотрели 9,1 тыс. заявок на установление инвалидности, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

    В прошлом году в заочном формате было рассмотрено 113,1 тыс. заявок, что составило 42,5% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование.

    Как пояснили в Министерстве здравоохранения, заочное проактивное освидетельствование применяется по ряду нозологических форм, включая онкологические заболевания, туберкулез всех локализаций, врождённые и приобретённые анатомические дефекты, психические заболевания, сахарный диабет первого типа у детей, мукополисахаридоз у детей, а также состояния после трансплантации органов.

    В 2025 году перечень нозологических форм был существенно расширен. В него были включены такие заболевания, как истинная гидроцефалия, стойкие выраженные параличи или глубокие парезы одной и более конечностей.

    Таким образом, освидетельствование в заочном формате на сегодняшний день проводится по более чем 50 нозологическим формам.

    При заочном формате заявителю необходимо лишь обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления и пройти необходимое обследование.

    Все последующие этапы — от направления документов до вынесения экспертного решения — осуществляются без личного участия гражданина, за счёт интеграции информационных систем. Медицинские документы по форме № 031/у передаются из медицинских организаций в подразделения МСЭ в электронном виде.

    Переход на заочное освидетельствование:

    • устраняет административные и бюрократические барьеры;
    • обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;
    • дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;
    • исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.

    Как в Казахстане проверяют заявки на инвалидность и усиливают контроль благодаря институту независимых экспертов — читайте в нашем материале.

    Здравоохранение Лица с инвалидностью Минздрав РК
