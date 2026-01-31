Государство усиливает контроль: как проверяют заявки на инвалидность

Социальное мошенничество сегодня стало одной из наиболее острых проблем, подрывающих доверие общества к системе социальной поддержки и здравоохранения. Речь идет о получении льготы без реальных медицинских оснований, приписках в поликлиниках, связанных с искусственным завышением числа пациентов или услуг ради получения дополнительных средств и, как это не звучало абсурдно, фиктивных инвалидностях.

Эти практики ведут к нецелевому расходованию государственных ресурсов, лишают помощи тех, кто действительно нуждается, и формируют атмосферу недоверия к социальным институтам. Масштаб проблемы таков, что она затрагивает не только экономику, но и моральный климат общества, усиливая ощущение несправедливости и иждивенческих настроений.

Институт независимых экспертов медико‑социальной экспертизы (МСЭ) создан 1 января 2025 года, чтобы сделать процесс признания инвалидности максимально прозрачным, объективным и удобным для граждан. Его работа в заочном проактивном формате позволяет использовать цифровые медицинские данные без необходимости личного присутствия человека, что сокращает бюрократию и исключает влияние субъективного фактора.

Независимость экспертов гарантирует, что решения принимаются на основе достоверной информации, а не личных связей или давления. Такой механизм защищает систему социальной поддержки от злоупотреблений, предотвращает получение льгот по фиктивным диагнозам и поддельным справкам, тем самым борется с социальным мошенничеством и иждивенчеством. В результате помощь получает именно тот, кто действительно в ней нуждается, а государственные ресурсы распределяются справедливо и адресно, укрепляя доверие общества к социальной политике.

За год независимые эксперты рассмотрели свыше 113 тысяч заявок на установление инвалидности в заочном формате. Данный показатель составляет 42,5% от общего числа государственных услуг по установлению инвалидности.

— Основным результатом внедрения института независимых экспертов стало привлечение действующих врачей для оценки состояния здоровья граждан и степени утраты трудоспособности, — пояснила руководитель Управления медико-социальной экспертизы Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК Фардана Халикова.

Фото: Kazinform

По ее словам, внедрение в систему независимых экспертов позволило создать кадровый резерв специалистов без увеличения штатной численности службы МСЭ.

— Эксперты могут рассматривать дела из регионов, отличных от места проживания, что исключает влияние медицинских организаций и заявителей, — добавила Фардана Халикова.

Работа независимых экспертов оценивается уполномоченным органом с помощью анализа экспертных заключений, показателей обжалования и результатов ежемесячной и годовой проверки. В соответствии с приказом министра труда и социальной защиты населения № 408 утверждены правила и критерии оценки работы экспертов, — сообщили Фардана Халикова.

Автоматизированная система распределения актов обеспечивает независимость экспертов.

— Документы не направляются по месту проживания эксперта, что исключает возможность давления со стороны организаций и заявителей, — пояснила спикер.

Для включения в реестр независимых экспертов предусмотрен конкурсный отбор через портал социальных услуг. Так, к участию допускаются специалисты с высшим медицинским образованием и минимум пяти летним стажем работы. Все документы проверяются с использованием государственных информационных систем.

Министерство осуществляет мониторинг работы экспертов, анализируя качество решений, сроки рассмотрения и результаты обжалований. В случае выявления нарушений эксперт может быть исключен из реестра.

— Жалобы и обращения на решения независимых экспертов рассматриваются в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом РК, с возможностью повторного рассмотрения, — добавила Фардана Халикова.

Ранее сообщалось том что Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал отказаться от практики поощрения иждивенчества.