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    Казахстанский легкоатлет завоевал «бронзу» международного марафона в Таджикистане

    Казахстанский легкоатлет Оразбек Абдрахманов завоевал «бронзу» в международном горном экомарафоне «SEVEN LAKES–2026» в Таджикистане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

    Казахстанский легкоатлет завоевал «бронзу» международного марафона в Таджикистане
    Фото: из личного архива О.Абразманова

    Марафон собрал более 200 спортсменов из 18 стран мира, которые приняли участие в соревнованиях на трех дистанциях — 3 км, 10 км и 21 км. Первое и второе места в забеге на 21 км завоевали хозяева турнира. Казахстанец Оразбек Абдрахманов завоевал почетную «бронзу» турнира.

    Фото: из личного архива О.Абразманова

    Оразбек профессиональным бегом начал заниматься всего 2 года назад. Его первым международным опытом стало участие в марафоне Zaamin Ultra 2024 в Узбекистане, где на дистанции 21 км он занял второе место.

    Фото: из личного архива О.Абразманова

    В интервью корреспонденту Kazinform он поделился своими впечатлениями о забеге и его организации.

    — Об экомарафоне «SEVEN LAKES–2026» узнал на турнире «Шаған тау — 2026» в области Жетісу, в котором участвовали спортсменки из Таджикистана. Ради соревновательного опыта я принял решение попробовать свои силы. Турнир состоялся 1–2 августа 2026 года в одном из самых живописных и колоритных мест Таджикистана — районе Семи озер, расположенного в самом сердце Фанских гор. Экомарофон объединяет любителей спорта, туристов и сторонников здорового образа жизни из многих стран мира. Я очень рад, что вошел в тройку призеров и достойно представил нашу страну на международных стартах, — отметил Оразбек.

    Напомним, в Баку (Азербайджан) завершился чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 17 лет. По итогам турнира сборная Казахстана завоевала восемь медалей — две золотые, две серебряные и четыре бронзовые. 

    Бронза спортсмены Казахстана Легкая атлетика Таджикистан
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор