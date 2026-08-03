Казахстанский легкоатлет завоевал «бронзу» международного марафона в Таджикистане

Марафон собрал более 200 спортсменов из 18 стран мира, которые приняли участие в соревнованиях на трех дистанциях — 3 км, 10 км и 21 км. Первое и второе места в забеге на 21 км завоевали хозяева турнира. Казахстанец Оразбек Абдрахманов завоевал почетную «бронзу» турнира.

Фото: из личного архива О.Абразманова

Оразбек профессиональным бегом начал заниматься всего 2 года назад. Его первым международным опытом стало участие в марафоне Zaamin Ultra 2024 в Узбекистане, где на дистанции 21 км он занял второе место.

Фото: из личного архива О.Абразманова

В интервью корреспонденту Kazinform он поделился своими впечатлениями о забеге и его организации.

— Об экомарафоне «SEVEN LAKES–2026» узнал на турнире «Шаған тау — 2026» в области Жетісу, в котором участвовали спортсменки из Таджикистана. Ради соревновательного опыта я принял решение попробовать свои силы. Турнир состоялся 1–2 августа 2026 года в одном из самых живописных и колоритных мест Таджикистана — районе Семи озер, расположенного в самом сердце Фанских гор. Экомарофон объединяет любителей спорта, туристов и сторонников здорового образа жизни из многих стран мира. Я очень рад, что вошел в тройку призеров и достойно представил нашу страну на международных стартах, — отметил Оразбек.

Напомним, в Баку (Азербайджан) завершился чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 17 лет. По итогам турнира сборная Казахстана завоевала восемь медалей — две золотые, две серебряные и четыре бронзовые.