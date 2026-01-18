Казахстанский хоккейный клуб стал серебряным призером Континентального кубка

В стартовом периоде обе команды играли с оглядкой на оборону, понимая значимость ошибки в обороне. В конце стартовой двадцатиминутки Спенсер выводит «Nottingham panthers» вперед. Во второй трети матча хозяева площадки смогли организовать две шайбы за короткий отрезок, что позволило британцам уйти на второй перерыв с преимуществом в три шайбы.

В заключительном периоде торпедовцы смогли перевести игру в зону соперника и в конце основного времени отыграли две шайбы: отличились Станислав Боровиков и Михаил Рахманов. Сравнять счет не удалось: шайбу в пустые ворота направил Гарат.

«Торпедо» становится серебряным призёром Континентального кубка.

Лучшим вратарем турнира организационный комитет признал Владислава Пестова («Торпедо»).

«Nottingham panthers» (Ноттингем) - Торпедо (Усть-Каменогорск) 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы:

1:0 — Спенсер (Волкан, Доэрти), 17:49

2:0 — Лемос (Волкан, Хенбрант), 34:25

3:0 — Зек, 35:34 ШБ

3:1 — Боровиков, 58:29

3:2 — Рахманов (Хорошев), 59:04

4:2 — Гарат, 59:48 ПВ

Вратари: Карр — Пестов

Состав «Торпедо» на матч:

1. Пестов (20. Янков)

55. Хорошев — 8. Боровиков, 16. Колобов — 13. Кляузов — 52. Рунов

85. Быков — 79. Пелевин, 24. Мусоров — 71. Глухих — 19. Рахманов

65. Рыжий — 3. Гавриленко, 15. Панченко –92. Гренц– 67. Алдабергенов

98. Рысбеков, 7. Рифель — 76. Яковлев — 68. Боровков