    12:44, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанский хоккейный клуб стал серебряным призером Континентального кубка

    В финальном матче Континентального Кубка в Ноттингеме усть-каменогорское «Торпедо» уступило «Nottingham panthers», передает агентство Kazinform со ссылкой пресс-службу клуба.

    Усть-каменогорское «Торпедо» стало серебряным призером Континентального кубка
    Фото: ХК "Торпедо"

    В стартовом периоде обе команды играли с оглядкой на оборону, понимая значимость ошибки в обороне. В конце стартовой двадцатиминутки Спенсер выводит «Nottingham panthers» вперед. Во второй трети матча хозяева площадки смогли организовать две шайбы за короткий отрезок, что позволило британцам уйти на второй перерыв с преимуществом в три шайбы.

    В заключительном периоде торпедовцы смогли перевести игру в зону соперника и в конце основного времени отыграли две шайбы: отличились Станислав Боровиков и Михаил Рахманов. Сравнять счет не удалось: шайбу в пустые ворота направил Гарат.

    «Торпедо» становится серебряным призёром Континентального кубка.

    Лучшим вратарем турнира организационный комитет признал Владислава Пестова («Торпедо»).

    «Nottingham panthers» (Ноттингем) - Торпедо (Усть-Каменогорск) 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

    Голы:

    1:0 — Спенсер (Волкан, Доэрти), 17:49

    2:0 — Лемос (Волкан, Хенбрант), 34:25

    3:0 — Зек, 35:34 ШБ

    3:1 — Боровиков, 58:29

    3:2 — Рахманов (Хорошев), 59:04

    4:2 — Гарат, 59:48 ПВ

    Вратари: Карр — Пестов

    Состав «Торпедо» на матч:

    1. Пестов (20. Янков)

    55. Хорошев — 8. Боровиков, 16. Колобов — 13. Кляузов — 52. Рунов

    85. Быков — 79. Пелевин, 24. Мусоров — 71. Глухих — 19. Рахманов

    65. Рыжий — 3. Гавриленко, 15. Панченко –92. Гренц– 67. Алдабергенов

    98. Рысбеков, 7. Рифель — 76. Яковлев — 68. Боровков

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
