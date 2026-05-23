Казахстанский гимнаст Эмиль Ахмеджанов стал победителем этапа Кубка вызова в Ташкенте

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Эмиль Ахмеджанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Ташкенте (Узбекистан), передает Kazinform со ссылкой на НОК.