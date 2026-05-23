KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстанский гимнаст Эмиль Ахмеджанов стал победителем этапа Кубка вызова в Ташкенте

    Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Эмиль Ахмеджанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Ташкенте (Узбекистан), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстанский гимнаст Эмиль Ахмеджанов стал победителем этапа Кубка вызова в Ташкенте
    Фото: Сали Сабиров

    Казахстанец показал лучший результат в вольных упражнениях.

    В финале гимнаст набрал 13,650 балла. Этот результат принес Ахмеджанову победу.

    Серебряным призером стал Хумоюн Исломов (Узбекистан) - 13,600. Замкнул тройку лучших Энхтувшин Дамдиндорж из Монголии - 13,500.

    Алтынхан Темирбек финишировал восьмым (12,500).

    Напомним, Самирхон Абабакиров завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по таеквондо.

     

     

    НОК Спорт Спортивная гимнастика спортсмены Казахстана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор