Казахстанский гимнаст Эмиль Ахмеджанов стал победителем этапа Кубка вызова в Ташкенте
Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Эмиль Ахмеджанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Ташкенте (Узбекистан), передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Казахстанец показал лучший результат в вольных упражнениях.
В финале гимнаст набрал 13,650 балла. Этот результат принес Ахмеджанову победу.
Серебряным призером стал Хумоюн Исломов (Узбекистан) - 13,600. Замкнул тройку лучших Энхтувшин Дамдиндорж из Монголии - 13,500.
Алтынхан Темирбек финишировал восьмым (12,500).
