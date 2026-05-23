    Самирхон Абабакиров завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по таеквондо

    В Улан-Баторе (Монголия) продолжается чемпионат Азии по таеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    В очередной соревновательный день на пьедестал поднялся представитель команды Казахстана Самирхон Абабакиров.

    На континентальном турнире Абабакиров представлял страну в весовой категории до 63 килограммов.

    Он дошел до полуфинала, где встретился с Махди Хаджимусаи (Иран).

    Поединок за выход в финал выиграл Хаджимусаи по счетом 2:0. Абабакиров стал бронзовым призером чемпионата Азии.

    Добавим, что ранее третьими на ЧА стали Еркебулан Енсегенов (до 54 кг), Назым Махмутова (до 73 кг) и Эльдар Биримбай (до 74 кг).

    Динара Жусупбекова
    Автор