Самирхон Абабакиров завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по таеквондо
В Улан-Баторе (Монголия) продолжается чемпионат Азии по таеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В очередной соревновательный день на пьедестал поднялся представитель команды Казахстана Самирхон Абабакиров.
На континентальном турнире Абабакиров представлял страну в весовой категории до 63 килограммов.
Он дошел до полуфинала, где встретился с Махди Хаджимусаи (Иран).
Поединок за выход в финал выиграл Хаджимусаи по счетом 2:0. Абабакиров стал бронзовым призером чемпионата Азии.
Добавим, что ранее третьими на ЧА стали Еркебулан Енсегенов (до 54 кг), Назым Махмутова (до 73 кг) и Эльдар Биримбай (до 74 кг).