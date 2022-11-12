Казахстанский гимн трижды прозвучал на чемпионате Азии по боксу в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – В столице Иордании завершился финал чемпионата Азии по боксу среди женщин, на котором сборная Казахстана завоевала три золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей. О впечатлениях победительниц чемпионата – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Золотые медали в копилку Казахстана принесли Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (54 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Гульсая Ержан в весовой категории 81 кг в финальном поединке с индийской соперницей Савити потерпела поражение и завоевала «серебро» - первое и единственное в копилке казахстанской женской сборной.

Обладательницами бронзовых медалей стали Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

Своими впечатлениями по итогам соревнования поделилась Алуа Балкибекова.

«Соревнование в целом прошло на достаточно высоком уровне, поскольку на него приехали представители стран с сильными боксерами, прошли замечательные бои. Что касается меня, то в самом первом бою я сразилась с представительницей Тайланда, ее победила со счетом 5:0. Второй мой бой был с узбекской соперницей, ее тоже одолела со счетом 5:0. И в финальном бою я должна была встретиться с противницей из Японии (Като Хикару – прим.), однако из-за ее травмы она выбыла из соревнования, поэтому, слава Аллаху, я стала двукратной чемпионкой Азии. Хотела бы отметить помощь и поддержку нашей Федерации бокса и поблагодарить Кенеса Хамитовича Ракишева за неустанную поддержку нашей сборной, а также выразить огромную благодарность нашему Министерству культуры и спорта. Благодаря такой поддержке мы можем участвовать в подобных соревнованиях, и прославлять Казахстан за рубежом», - говорит обладательница «золота» в весе 48 кг Алуа Балкибекова.

Жайна Шекербекова, победительница чемпионата в весе 54 кг:

«Сегодня завершился чемпионат Азии, который прошел на достаточно хорошем уровне. Я сейчас выступаю в категории 54 кг. В целом, на чемпионате Азии всегда выступает много сильных спортсменов, поэтому тут для меня была сильная конкуренция. Несмотря на эту конкуренцию, а также новую весовую категорию, в которой теперь выступаю, я стала чемпионкой Азии. Конечно, это произошло при помощи тренеров и их поддержке. В ближайшее время планирую вернуться домой, и не знаю, может быть, получится отдохнуть одну неделю - это пока неизвестно. Сами знаете, в декабре начнется чемпионат Казахстана, там мне нужно будет вновь показать себя в новом весе. Чемпионат Казахстана станет одним из крупнейших, в следующем году также еще ожидаются Азиатские игры и Олимпиада, к ним и будем готовиться».

Карина Ибрагимова, обладательница золотой медали в весе 57 кг:

«Очень счастлива тем, что победила на этом чемпионате! В моей карьере это первый чемпионат Азии, и все мои соперницы были очень сильные. В первом бою я боксировала с кореянкой, на лицензии она стала третьей, а до этого она участвовала в Олимпийских играх в Токио. В полуфинале я сразилась с филиппинкой, которая является чемпионкой мира в этом весе, и финалисткой Олимпиады. В финале я провела бой против олимпийской чемпионки. С читаю, что с олимпийским чемпионом боксировать не просто, олимпийским чемпионом становится не каждый, это один на миллион. Конечно, хотелось «отбоксировать» лучше и красивее, но слава Аллаху, что я победила в бою. Большое спасибо тренерам, моему личному тренеру Высоцкому Александру Александровичу, Федерации бокса, Министерству культуры и спорта за то, что они нас поддерживают, помогают нам готовиться к соревнованиям. Считаю, что в первую очередь, моя медаль - это победа тренерского штаба, так как они правильно нас к этому подготовили. Особо ощущалась поддержка болельщиков – тех, что в Казахстане, и спасибо нашим болельщикам здесь, в Иордании, за то, что они пришли и поддерживали. На ринге их было слышно очень хорошо, и это давало мне дополнительную мотивацию и силы».

Напомним, Карина Ибрагимова, несмотря на то, что побывала в нокдауне в третьем раунде, одержала волевую победу в поединке, которая ей была присуждена раздельным решением судей.

В завершение награждения казахстанскую сборную поздравил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, который отметил заслуженный успех казахстанских спортсменок и пожелал им успехов.

Фото: Арсен Утешев