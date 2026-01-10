РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    02:33, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанский футболист продолжит карьеру в Турции

    Футболист сборной Казахстан Лев Скворцов официально стал игроком команды из Турции, передает Kazinform.

    Фото: КФФ

    Турецкий клуб «Серикспор» объявил о подписании контракта с казахстанским футболистом Львом Скворцовым. Сообщается, что контракт рассчитан на один год.

    «Серикспор» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Турции и занимает на текущий момент 12-е место среди 20 клубов Первой лиги Турции.

    Столичный футболист 25-летний защитник Лев Скворцов ранее выступал за «Астану», «Атырау», «Турана» и «Актобе». Из зарубежных клубов в карьере Скворцова есть опыт выступления в российских «Химках» и «Шиннике».

    Представляя Льва Скворцова, «Серикспор» собрал для Instagram подборку наиболее ярких игровых моментов с участием футболиста, куда вошли фрагменты его игр как за сборную Казахстана, так и за казахстанские клубы.

    Отметим, что другой казахстанский футболист Ислам Чесноков из Усть-Каменогорска после окончания контракта с костанайским «Тоболом» стал игроком шотландской команды «Хартс», которая лидирует в высшем дивизионе своей страны.

    Ранее мы рассказывали об изменениях в составе чемпионов Казахстана алматинского «Кайрата».

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
