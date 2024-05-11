Казахстанский эксперт назвал риски для посевов в 2024 году

Ассоциированный профессор кафедры земледелия и растениеводства Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина, доктор PhD Адильбек Ногаев сообщил о рисках для посевной кампании в текущем году, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В прошлом году у нас была очень влажная осень. Многие посевы проросли на корню, и многие сельхозтоваропроизводители не смогли получить качественный семенной материал, из-за чего в этом году существует дефицит некоторых семян, поэтому большой риск связан именно с этим, так как это залог будущего урожая, - сказал Адильбек Ногаев в телефонном разговоре корреспонденту агентства Kazinform.

Также, по его словам, имеет значение наличие почвенной влаги в период посева.

- Это очень важный показатель, так как в прошлом году у нас были жидкие осадки, зимой земля промерзла, образовалась ледяная корка, на которую лег снег. И при таянии в некоторых регионах он не был полностью впитан землей, -добавил эксперт.

Ранее А. Ногаев прокомментировал возможное влияние паводков на сроки посевной кампании.