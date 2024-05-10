Сроки посевной кампании не будут сдвигаться из-за паводков – эксперт

Ассоциированный профессор кафедры земледелия и растениеводства Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина, доктор PhD Адильбек Ногаев прокомментировал возможное влияние паводков на сроки посевной кампании, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В этом году паводковая ситуация в стране была очень сложной. В зоне подтопления у нас оказались основные зерносеющие регионы, такие как СКО, Акмолинская, Костанайская, Актюбинская области. В связи с этим, у многих сельхозтоваропроизводителей и фермеров этих регионов возникли вопросы по поводу проведения посевных работ в рекомендуемые сроки. Следует отметить, что в основном паводки не окажут существенного влияния на предстоящую посевную кампанию, так как в пострадавших от паводков областях площадь затопленных сельскохозяйственных угодий была несущественной, — сказал Адильбек Ногаев в телефонном разговоре корреспонденту агентства Kazinform.

По его словам, из-за паводков образовались овраги, которые могут препятствовать посевной кампании, но их слишком мало для существенного влияния на этот процесс.