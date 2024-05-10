Сроки посевной кампании не будут сдвигаться из-за паводков – эксперт
Ассоциированный профессор кафедры земледелия и растениеводства Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина, доктор PhD Адильбек Ногаев прокомментировал возможное влияние паводков на сроки посевной кампании, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В этом году паводковая ситуация в стране была очень сложной. В зоне подтопления у нас оказались основные зерносеющие регионы, такие как СКО, Акмолинская, Костанайская, Актюбинская области. В связи с этим, у многих сельхозтоваропроизводителей и фермеров этих регионов возникли вопросы по поводу проведения посевных работ в рекомендуемые сроки. Следует отметить, что в основном паводки не окажут существенного влияния на предстоящую посевную кампанию, так как в пострадавших от паводков областях площадь затопленных сельскохозяйственных угодий была несущественной, — сказал Адильбек Ногаев в телефонном разговоре корреспонденту агентства Kazinform.
По его словам, из-за паводков образовались овраги, которые могут препятствовать посевной кампании, но их слишком мало для существенного влияния на этот процесс.
— Также в некоторых районах пострадавших областей в связи с размытием дорог республиканского, областного и местного значения мы имеем образование оврагов, смывов. Они могут ухудшать доступ к некоторым участкам сельскохозяйственных земель. Но они занимают малую долю по отношению к сельскохозяйственным угодьям. Поэтому, в целом в силу малых площадей затопления сельскохозяйственных земель в зерносеющих областях паводки практически не скажутся, — добавил А. Ногаев.