РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:23, 10 Май 2024 | GMT +6

    Сроки посевной кампании не будут сдвигаться из-за паводков – эксперт

    посевная, сельское хозяйство
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Ассоциированный профессор кафедры земледелия и растениеводства Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина, доктор PhD Адильбек Ногаев прокомментировал возможное влияние паводков на сроки посевной кампании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В этом году паводковая ситуация в стране была очень сложной. В зоне подтопления у нас оказались основные зерносеющие регионы, такие как СКО, Акмолинская, Костанайская, Актюбинская области. В связи с этим, у многих сельхозтоваропроизводителей и фермеров этих регионов возникли вопросы по поводу проведения посевных работ в рекомендуемые сроки. Следует отметить, что в основном паводки не окажут существенного влияния на предстоящую посевную кампанию, так как в пострадавших от паводков областях площадь затопленных сельскохозяйственных угодий была несущественной, — сказал Адильбек Ногаев в телефонном разговоре корреспонденту агентства Kazinform. 

    По его словам, из-за паводков образовались овраги, которые могут препятствовать посевной кампании, но их слишком мало для существенного влияния на этот процесс.

    — Также в некоторых районах пострадавших областей в связи с размытием дорог республиканского, областного и местного значения мы имеем образование оврагов, смывов. Они могут ухудшать доступ к некоторым участкам сельскохозяйственных земель. Но они занимают малую долю по отношению к сельскохозяйственным угодьям. Поэтому, в целом в силу малых площадей затопления сельскохозяйственных земель в зерносеющих областях паводки практически не скажутся, — добавил А. Ногаев.

    Теги:
    Сельское хозяйство Мнение Регионы Казахстана Регионы Паводки в Казахстане Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!