Казахстанский экипаж стал чемпионом мира в гонке Lamborghini Super Trofeo

На престижных соревнованиях, проходивших на автодроме Мизано в Италии, пилоты Шота Абхазава и Егор Оруджев выступили в категории Pro-Am. В напряжённой 50-минутной гонке они сумели выйти в лидеры за 16 минут до финиша.

Однако из-за столкновения автомобилей соперников гонка перешла в режим Safety Car, что ограничило скорость участников и лишило казахстанский экипаж возможности увеличить отрыв. На последних минутах наши спортсмены уступили позицию и пересекли финишную черту вторыми.

Впоследствии судьи добавили штрафное время двум командам, пришедшим первыми, за нарушение правил. Команда Artline Kazakhstan также получила 10 секунд штрафа и опустилась на четвертое место.

После подачи апелляции казахстанской стороной решение было пересмотрено, и Artline Kazakhstan официально признана победителем финала.

Отметим, что ранее команда Artline Kazakhstan занимала второе место в европейском финале серии.