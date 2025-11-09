РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:20, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанский экипаж стал чемпионом мира в гонке Lamborghini Super Trofeo

    Команда Artline Kazakhstan добилась исторического успеха, став чемпионом мира в серии Lamborghini Super Trofeo, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Artline Kazakhstan
    Фото: Artline Kazakhstan

    На престижных соревнованиях, проходивших на автодроме Мизано в Италии, пилоты Шота Абхазава и Егор Оруджев выступили в категории Pro-Am. В напряжённой 50-минутной гонке они сумели выйти в лидеры за 16 минут до финиша.

    Однако из-за столкновения автомобилей соперников гонка перешла в режим Safety Car, что ограничило скорость участников и лишило казахстанский экипаж возможности увеличить отрыв. На последних минутах наши спортсмены уступили позицию и пересекли финишную черту вторыми.

    Впоследствии судьи добавили штрафное время двум командам, пришедшим первыми, за нарушение правил. Команда Artline Kazakhstan также получила 10 секунд штрафа и опустилась на четвертое место.

    После подачи апелляции казахстанской стороной решение было пересмотрено, и Artline Kazakhstan официально признана победителем финала.

    Отметим, что ранее команда Artline Kazakhstan занимала второе место в европейском финале серии.

     

    Спорт Италия Авто
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
