    21:46, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские гонщики завоевали серебряные медали на турнире в Италии

    В итальянском городе Риччоне прошел первый день гонок шестого этапа серии Lamborghini Super Trofeo Europe, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Artline Kazakhstan

    На международной трассе Мизано казахстанские пилоты команды Artline Kazakhstan, Шота Абхазава и Егор Оруджев, выступающие в категории Pro-Am, показали отличный результат и заняли второе место в 50-минутной гонке.

    Во время гонки на 35-й минуте казахстанская команда имела шанс выйти в лидеры. Однако на повороте автомобиль под управлением Оруджева столкнулся с соперником и чуть не вылетел с трассы.

    Таким образом, команда потеряла время. Тем не менее, наши соотечественники до последнего боролись и пересекли финишную черту вторыми.

    Lamborghini Super Trofeo — это международная серия автогонок, организованная подразделением Lamborghini Squadra Corse. Пилоты соревнуются на континентах Европа, Азия и Северная Америка, участвуя в 6 этапах по 2 гонки (по 50 минут каждая), после чего выявляется победитель финального этапа.

    В этих гонках используются автомобили модели Huracán Super Trofeo Evo.

    Следует отметить, что казахстанская команда 20 июля на этапе GT2 European Series на автодроме Мизано в Италии стала чемпионом, а 31 августа на четвертом этапе серии гонок «Lamborghini Super Trofeo Europe», прошедших на трассе Нюрбургринг в Германии завоевала две серебряные медали.

    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
