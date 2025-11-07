Казахстанские гонщики завоевали серебряные медали на турнире в Италии

На международной трассе Мизано казахстанские пилоты команды Artline Kazakhstan, Шота Абхазава и Егор Оруджев, выступающие в категории Pro-Am, показали отличный результат и заняли второе место в 50-минутной гонке.

Во время гонки на 35-й минуте казахстанская команда имела шанс выйти в лидеры. Однако на повороте автомобиль под управлением Оруджева столкнулся с соперником и чуть не вылетел с трассы.

Таким образом, команда потеряла время. Тем не менее, наши соотечественники до последнего боролись и пересекли финишную черту вторыми.

Lamborghini Super Trofeo — это международная серия автогонок, организованная подразделением Lamborghini Squadra Corse. Пилоты соревнуются на континентах Европа, Азия и Северная Америка, участвуя в 6 этапах по 2 гонки (по 50 минут каждая), после чего выявляется победитель финального этапа.

В этих гонках используются автомобили модели Huracán Super Trofeo Evo.

Следует отметить, что казахстанская команда 20 июля на этапе GT2 European Series на автодроме Мизано в Италии стала чемпионом, а 31 августа на четвертом этапе серии гонок «Lamborghini Super Trofeo Europe», прошедших на трассе Нюрбургринг в Германии завоевала две серебряные медали.