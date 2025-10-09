РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:30, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанская команда выступит на автогонках в Испании

    Казахстанская профессиональная команда «Artline Kazakhstan» выступит в пятом этапе автогонок «Lamborghini Super Trofeo Europe», которые пройдут в Испании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: Artline Kazakhstan

    Как сообщила пресс-служба команды, состязания пройдут 10–12 октября на автодроме «Барселона-Каталунья» в Испании. Наши соотечественники Шота Абхазава и Егор Оруджев будут защищать честь команды в категории Pro Am. 

    Следует отметить, что казахстанская команда 20 июля на этапе GT2 European Series на автодроме Мизано в Италии стала чемпионом, а 31 августа на четвертом этапе серии гонок «Lamborghini Super Trofeo Europe», прошедших на трассе Нюрбургринг в Германии завоевала две серебряные медали. 

    л
    Фото: Artline Kazakhstan

    «Lamborghini Super Trofeo» — серия международных автогонок, организованная «Lamborghini Squadra Corse». Автогонки проходят в Европе, Азии и Северной Америке, гонщики состязаются в 6 этапах по 2 гонки (50 минут), разыгрывают финальный этап между собой. 

    Кроме того, в этих автогонках используются модельные машины «Huracán Super Trofeo Evo».

    Как сообщалось ранее, на арене станции Сороковая в столице прошло уникальное автошоу.

    Теги:
    Спорт Велоспорт Испания
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают