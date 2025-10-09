Казахстанская команда выступит на автогонках в Испании

Как сообщила пресс-служба команды, состязания пройдут 10–12 октября на автодроме «Барселона-Каталунья» в Испании. Наши соотечественники Шота Абхазава и Егор Оруджев будут защищать честь команды в категории Pro Am.

Следует отметить, что казахстанская команда 20 июля на этапе GT2 European Series на автодроме Мизано в Италии стала чемпионом, а 31 августа на четвертом этапе серии гонок «Lamborghini Super Trofeo Europe», прошедших на трассе Нюрбургринг в Германии завоевала две серебряные медали.

Фото: Artline Kazakhstan

«Lamborghini Super Trofeo» — серия международных автогонок, организованная «Lamborghini Squadra Corse». Автогонки проходят в Европе, Азии и Северной Америке, гонщики состязаются в 6 этапах по 2 гонки (50 минут), разыгрывают финальный этап между собой.

Кроме того, в этих автогонках используются модельные машины «Huracán Super Trofeo Evo».

Как сообщалось ранее, на арене станции Сороковая в столице прошло уникальное автошоу.