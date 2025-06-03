В стиле пост-апокалипсиса: как в Астане прошли «Гонки на выживание»

Механическая бойня

Гул моторов, запах бензина, срежет металла, сминаемого столкновениями - это не кадры из голливудского боевика, а соревнование в котором побеждает не самый быстрый, а самый крепкий, чья машина последней остается на ходу. Это битва пилотов и лучших инженерных решений, когда тактика сочетается с оригинальной компоновкой автомобиля, заточенного под определенные задачи. В ходу – тараны, удары в борт, мы стали свидетелями механической бойни.

Фото: Сулейман Лайчинов

На арене – 30 покалеченных, но боевых автомобилей. На бортах самодельные надписи составленные с иронией и черным юмором: «Последний путь», «Брат за брата», «Не кувырнись», «Спонсор – сосед по гаражу». Все машины разукрашены как перед школьной дискотекой – пестро, ярко, ядовито. Реклама на бортах пока еще скромная – всего лишь ближайшие шиномонтажки, автомойки и кафе. Но как говорят «Лиха беда начало». Водители – мужчины разного возраста: от двадцатилетних резких парней до степенных седовласых кряжистых мужиков. У каждого – защитная амуниция, все в шлемах, с характером и стальными нервами.

Фото: Сергей Корнеев

Торжественное открытие

Флаги, гимн и пара слов от президента Федерации авто-мото спорта Астаны Анатолия Бондаря и общественного деятеля Эльвара Агаева. Потом – рев моторов. Как только судья дает сигнал, машины, словно сорвавшиеся с цепи, бросаются в бой. Здесь нет правил «Формулы-1», зато есть своя тактика: ударить, но не быть ударенным. Увернуться, но не убежать. Главное – не заглохнуть.

Фото: Сергей Корнеев

Удар – и минус багажник

В динамике дерби было сложно уследить за всеми эпизодами – напряжение нарастало с каждой минутой, страсти кипели на поле. В какой-то момент мы заметили, как после жесткого столкновения с соперником у одной из машин не осталось и следа от багажника. Настолько высок был накал борьбы – никто не жалел ни себя, ни технику.

Фото: Сергей Корнеев

– «Вот это было мощно!» – кричит подросток в майке, снимая на телефон, – «Ты видел, как его просто развернули?».

Публика реагирует бурно. Люди приехали семьями, парами, компаниями – это уже не просто спорт, а народный праздник железа и адреналина.

– Испытала бурю эмоций от увиденного мероприятия. Сказать, что я в шоке ничего не сказать, потому что такое видела только в игре Flatout. Пришла по приглашению брата и не пожалела, – рассказала астанчанка Аделя Сакенова.

Тут все серьезно

На старте каждый автомобиль и каждый пилот проходят техническую и медицинскую проверку: каркас безопасности, отсутствие лишнего веса, справки, страховка. Никакой самодеятельности. Автомобиль, готовый к старту, – это как гладиатор перед ареной.

– Безопасность участников и зрителей – главный приоритет. В этот раз шоу удалось на славу. В дальнейшем у нас будет проводиться больше таких ивентов, поэтому добро пожаловать всем, – рассказал один из организаторов мероприятия Эльвар Агаев.

Фото: Сергей Корнеев

Судьи бдят, гонщики не сдаются.

Фальстарт – штраф, помощь извне – дисквалификация. Покинул авто – вылетел. Одна из машин под конец гонки осталась с одним работающим колесом и кузовом, похожим на скомканную жестянку – но ехала! Ее пилот потом признался, что не знал, как вообще переключал передачи – «руки сами делали».

– Удалось одержать победу, было круто. Такие соревнования нужны нам и собравшееся число зрителей, тому подтверждение. Долго готовился к турниру и победа в нем очень много значит для меня, – поделился победитель соревнований Антон Чегодаев.

Фото: Сергей Корнеев

Зачем все это?

Как отмечают организаторы, цель мероприятия – не только подарить зрителям драйв и зрелищные заезды, но и сделать автоспорт ближе к широкой аудитории, особенно к молодежи. Через такие соревнования они стремятся пробудить интерес к техническим видам спорта, показать, что гонки – это не просто шум моторов, а командная работа, инженерная мысль и упорный труд. Это способ привлечь молодых людей к активному, насыщенному досугу, который формирует не только физическую выносливость, но и техническое мышление.

Фото: Сергей Корнеев

Судя по атмосфере – азартной, наполненной энергией и вовлеченностью зрителей, – с этой задачей организаторы справляются на все сто. Финальная точка сезона будет поставлена в сентябре 2025 года в Астане, где состоится заключительный этап и определится сильнейший пилот по итогам года. Закрытие обещает стать настоящим праздником скорости и технологий, объединяющим спортсменов, фанатов и тех, кто только начинает свой путь в автоспорте.