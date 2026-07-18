Казахстанский борец взял «бронзу» на рейтинговом турнире в Венгрии

Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухаммед Кошкар завоевал бронзовую медаль на международном рейтинговом турнире, который в эти дни проходит в Будапеште (Венгрия), передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет .

«Классик» Динмухаммед Кошкар (в весовой категории до 67 кг) сошелся в схватке за третье место с представителем Армении Славиком Галстяном. В упорном противостоянии казахстанский спортсмен оказался сильнее соперника, гарантировав себе место на пьедестале почета.

В шаге от медалей остановились представительницы женской сборной Казахстана по борьбе.

Алтын Шагаева (весовая категория до 59 кг) в малом финале за бронзовую награду уступила Отелии Хёйе из Норвегии.

Ирина Кузнецова (до 62 кг) также не смогла пробиться в тройку призеров, проиграв в медальной схватке индийской спортсменке Савите.

Сегодня, 18 июля, на турнире будут разыграны оставшиеся комплекты наград в женской борьбе. Кроме того, в борьбу вступят мастера греко-римского стиля в весовых категориях до 72 кг и до 87 кг.

Напомним, казахстанский борец вольного стиля Едыге Касымбек, выступающий в весе до 125 кг, завоевал золото турнира в Венгрии.