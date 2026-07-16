Казахстанский борец Едыге Касымбек завоевал золото турнира в Венгрии

Казахстанский борец вольного стиля Едыге Касымбек стал победителем рейтингового турнира по спортивной борьбе, который проходит в Будапеште (Венгрия), передает корреспондент агентства Kazinform.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 125 кг, начал турнир с победы над представителем Румынии Омаром Ихабом Саремом — 6:2.

В четвертьфинале чемпион мира среди спортсменов до 20 лет оказался сильнее Шамиля Шарипова, выиграв напряженную схватку со счетом 4:3.

В полуфинале Касымбек победил представителя Китая Бухээрдуна и вышел в финал соревнований.

В решающей схватке казахстанец встретился с польским борцом Камилем Томашем Косьчолеком. Едыге Касымбек уверенно провел поединок и одержал победу со счетом 5:0, не позволив сопернику набрать ни одного балла.

Таким образом, Едыге Касымбек завоевал золотую медаль рейтингового турнира в Будапеште.

Ранее Ризабек Айтмухан снялся с турнира в Будапеште из-за травмы.