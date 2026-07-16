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    Казахстанский борец Едыге Касымбек завоевал золото турнира в Венгрии

    Казахстанский борец вольного стиля Едыге Касымбек стал победителем рейтингового турнира по спортивной борьбе, который проходит в Будапеште (Венгрия), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанский борец Едыге Касымбек завоевал золото турнира в Венгрии
    Фото: НОК РК

    Спортсмен, выступающий в весовой категории до 125 кг, начал турнир с победы над представителем Румынии Омаром Ихабом Саремом — 6:2.

    В четвертьфинале чемпион мира среди спортсменов до 20 лет оказался сильнее Шамиля Шарипова, выиграв напряженную схватку со счетом 4:3.

    В полуфинале Касымбек победил представителя Китая Бухээрдуна и вышел в финал соревнований.

    В решающей схватке казахстанец встретился с польским борцом Камилем Томашем Косьчолеком. Едыге Касымбек уверенно провел поединок и одержал победу со счетом 5:0, не позволив сопернику набрать ни одного балла.

    Таким образом, Едыге Касымбек завоевал золотую медаль рейтингового турнира в Будапеште.

    Ранее Ризабек Айтмухан снялся с турнира в Будапеште из-за травмы.

    Спорт спортсмены Казахстана Золото Венгрия Борьба
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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