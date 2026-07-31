Казахстанский борец Бакдаулет Агабек вышел в финал чемпионата мира U17 в Баку

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов не старше 17 лет, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

В весовой категории до 48 килограммов борец вольного стиля Бакдаулет Агабек в полуфинале одержал победу над представителем Узбекистана Фарухом Махмудовым (7:3). Казахстанец пробился в финал, где встретится с Ааряном (Индия).

Отметим, что сегодня, 31 июля, за выход в финал также поборется вольник Сагындык Темиргали, выступающий в весовой категории до 110 килограммов. Ему будет противостоять Магомед Омаров (Россия).

Ранее сообщалось о том, что сборная Казахстана пробилась в финальный блок ЧМ U17 по борьбе в Азербайджане.