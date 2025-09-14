РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:43, 14 Сентябрь 2025

    Казахстанский боксер Дычко проиграл впервые в карьере

    Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко уступил американскому боксеру Джермейну Франклину-младшему решением судей на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Кадр из видео

    Боксерский матч предшествовал главному поединку вечера между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.

    Джермейн Франклин закрепил за собой репутацию одного из самых сложных соперников в дивизионе. Его сдержанный стиль, высокая стойка, аккуратные контратаки правой рукой и способность справляться с серьезными испытаниями позволили ему провести бои с элитными соперниками. Он редко выходит из себя, вынослив и знает, как поддерживать соревновательный настрой в бою.

    При росте 206 см Иван Дычко имеет богатый любительский опыт, включающий две бронзовые олимпийские медали (2012г., 2016г.), считается одним из самых физически развитых и перспективных бойцов последних лет.

    Его комбинация из джеба и удара правой рукой является настоящим оружием, которым он нокаутировал почти всех своих соперников. 

    Джермейн Франклин одержал 24-ю победу в профессиональной карьере, а Иван Дычко потерпел первое поражение на профи-ринге. Добавим, что в профессионалах 35-летний казахстанец выступает с 2017 года.

    Оба боксера входят в топ-50 тяжеловесов, но этот бой позволит Джермейну Франклину-младшему приблизиться к рейтингу топ-30.

    Ранее сообщалось, что мексиканская звезда бокса Сауль «Канело» Альварес в Лас-Вегасе проведет титульный поединок с американцем Теренсом Кроуфордом.

