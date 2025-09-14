РУ
    22:26, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Бой «Канело» — Кроуфорд за титул чемпиона мира состоится 14 сентября

    Утром в воскресенье, 14 сентября, мексиканская звезда бокса Сауль «Канело» Альварес в Лас-Вегасе проведет титульный поединок с американцем Теренсом Кроуфордом  — на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz

    Бой «Канело» — Кроуфорд за титул абсолютного чемпиона мира состоится сентября
    Фото: instagram.com/canelo

    Прямая трансляция боя «Канело»  — Кроуфорд  начнется после 08:00 по казахстанскому времени.

    В последний раз Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) дрался 3 мая: он провел бой с кубинским боксером Уильямом Скаллом (23-1, 9 КО) и победил его единогласным решением судей — 115-113, 116-112, 119-109.

    Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) в последний раз выходил на ринг больше года назад — 3 августа 2024 года: американец единогласным решением судей выиграл у боксера из Узбекистана Исраила Мадримова (10-2-1, 7 КО) — 115-113, 116-112, 115-113.

    Напоним, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы заявил о желании сразиться с Саулем «Канело» Альваресом после яркой победы нокаутом над французом Анауэлем Нгамиссенге. 

     

