Бой «Канело» — Кроуфорд за титул чемпиона мира состоится 14 сентября

Прямая трансляция боя «Канело» — Кроуфорд начнется после 08:00 по казахстанскому времени.

В последний раз Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) дрался 3 мая: он провел бой с кубинским боксером Уильямом Скаллом (23-1, 9 КО) и победил его единогласным решением судей — 115-113, 116-112, 119-109.

Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) в последний раз выходил на ринг больше года назад — 3 августа 2024 года: американец единогласным решением судей выиграл у боксера из Узбекистана Исраила Мадримова (10-2-1, 7 КО) — 115-113, 116-112, 115-113.



Напоним, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы заявил о желании сразиться с Саулем «Канело» Альваресом после яркой победы нокаутом над французом Анауэлем Нгамиссенге.



