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    12:43, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанский актер признан лучшим на кинофестивале стран ШОС в Китае

    В городе Чунцин (Китай) прошло торжественное закрытие Международного кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

    Казахстанский актер признан лучшим на кинофестивале стран ШОС в Китае
    Фото: МКИ РК

    В этом году фестиваль объединил кинематографистов из стран-участниц, представивших по две киноленты в основной конкурсной программе «Золотая камелия». 

    Победу в номинации «Лучший актер» одержал казахстанский актер Бахыт Хаджибаев за исполнение главной роли в фильме «Операция Набат».

    Казахстанский актер признан лучшим на кинофестивале стран ШОС в Китае
    Фото: МКИ РК

    Выступая со сцены во время вручения награды, он отметил, что эта награда — результат командной работы, а также выразил благодарность за возможность реализовать этот важный проект, основанный на реальных событиях.

    Картина «Операция Набат» рассказывает о захвате рейсового автобуса с 30 заложниками в феврале 1992 года. Благодаря профессионализму казахстанских силовых структур, операция завершилась без жертв.

    Фильм был снят на киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки национального кино.

    Вторым фильмом, представившим Казахстан в конкурсной программе, стала драма «Братья» режиссера Дархана Тулегенова — обладатель более 15 международных наград, включая Spirit of Cinema Award на Oldenburg International Film Festival. В этом году Казахстан был представлен в статусе фокус-секции, и фильм «Братья» был показан в рамках специальной программы фестиваля.

    Конкурсную программу оценивало международное жюри из девяти известных кинематографистов стран ШОС. В рамках фестиваля проходил кинорынок, где на национальном стенде Казахстана были представлены ключевые кинопроекты Центра поддержки национального кино, а также киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова, в том числе трейлеры более 25 художественных, документальных и анимационных фильмов.

    Теги:
    ШОС Культура Фильмы Китай Минкультуры и информации Новости кино КНР Казахфильм Казахское кино
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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