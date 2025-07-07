Казахстанский актер признан лучшим на кинофестивале стран ШОС в Китае

В этом году фестиваль объединил кинематографистов из стран-участниц, представивших по две киноленты в основной конкурсной программе «Золотая камелия».

Победу в номинации «Лучший актер» одержал казахстанский актер Бахыт Хаджибаев за исполнение главной роли в фильме «Операция Набат».

Фото: МКИ РК

Выступая со сцены во время вручения награды, он отметил, что эта награда — результат командной работы, а также выразил благодарность за возможность реализовать этот важный проект, основанный на реальных событиях.

Картина «Операция Набат» рассказывает о захвате рейсового автобуса с 30 заложниками в феврале 1992 года. Благодаря профессионализму казахстанских силовых структур, операция завершилась без жертв.

Фильм был снят на киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки национального кино.

Вторым фильмом, представившим Казахстан в конкурсной программе, стала драма «Братья» режиссера Дархана Тулегенова — обладатель более 15 международных наград, включая Spirit of Cinema Award на Oldenburg International Film Festival. В этом году Казахстан был представлен в статусе фокус-секции, и фильм «Братья» был показан в рамках специальной программы фестиваля.

Конкурсную программу оценивало международное жюри из девяти известных кинематографистов стран ШОС. В рамках фестиваля проходил кинорынок, где на национальном стенде Казахстана были представлены ключевые кинопроекты Центра поддержки национального кино, а также киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова, в том числе трейлеры более 25 художественных, документальных и анимационных фильмов.