Казахстанское кино представлено на фестивале в Китае

Фестиваль нацелен на развитие гуманитарного обмена и расширение сотрудничества в области кино между государствами-участниками ШОС.

Казахстанскую делегацию представляют эксперты Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Государственного центра поддержки национального кино, Национальной киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова, а также ведущие отечественные продюсеры и режиссеры.

В состав конкурсной программы «Золотая камелия» вошли 20 полнометражных кинокартин – по две от каждой из стран-участниц. Казахстан представит киноленты «Операция Набат» и «Братья».

«Операция Набат» (режиссер Рашид Сулейменов) – основанная на реальных событиях драма о громкой спецоперации казахстанских силовых структур. Фильм снят на киностудии «Казахфильм» при поддержке Министерства культуры и информации РК и Центра кино Казахстана.

«Братья» (режиссер Дархан Тулегенов) – фильм, получивший более 15 международных наград, включая премию Spirit of Cinema на Oldenburg International Film Festival в Германии. Картину создала студия Golden Man Media при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино.

Жюри фестиваля включает 9 известных кинематографистов из стран ШОС, в том числе казахстанского продюсера Тасболата Мерекенова. Председателем жюри выступает известный китайский продюсер и сценарист Жэнь Чжунлунь.

Победители фестиваля будут определены в 10 номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», а также актерские номинации.

В рамках кинофестиваля запланированы 11 мероприятий, включая показы конкурсных фильмов, форумы по вопросам сотрудничества, выставку кинотехнологий и Гала-концерт.