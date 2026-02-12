Казахстанским компаниям упростят выход на рынок Монголии: Сенат ратифицировал новое соглашение

Как отметил сенатор Шакарим Буктугутов, основной целью соответствующего закона является либерализация и упрощение торговли товарами между сторонами посредством снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров.

— На сегодняшний день торговое взаимодействие с Монголией демонстрирует положительную динамику. Так, по итогам 2025 года, товарооборот между нашими странами составил 133,5 млн долларов США, при этом экспорт казахстанской продукции занимает доминирующую долю — более 123 млн долларов, — сообщил депутат.

Соглашение позволит расширить рынок для отечественных производителей через беспошлинный режим для 367 приоритетных товарных позиций. Такой формат, по его словам, позволяет сфокусировать преференции на продукции с высокой добавленной стоимостью, формирующей основу нашего несырьевого экспорта.

— В первую очередь, это создает условия для развития сферы машиностроения и агропромышленного комплекса. Учитывая, что объем поставок в этих секторах уже демонстрирует стабильный рост и превысил 120 млн долларов, либерализация тарифов обеспечит нашим предприятиям решающее ценовое преимущество и позволит значительно расширить свое присутствие на рынке Монголии, — подчеркнул Шакарим Буктугутов.

Наряду с тарифными преференциями, соглашение упрощает таможенное администрирование, устанавливая жесткий регламент по выпуску грузов в течение четырех часов с момента регистрации декларации, что существенно минимизирует временные издержки бизнеса.

Параллельно с этим формируется современная цифровая среда за счет закрепления норм по оптимизации трансграничной электронной торговли и взаимного признания юридической силы электронных подписей. В вопросах технического регулирования, санитарного и фитосанитарного контроля стороны переходят на строгие стандарты ВТО.

Также соглашение предусматривает создание Совместного комитета, который станет основным инструментом мониторинга, оперативного разрешения споров и обеспечения прямой защиты интересов отечественных предпринимателей на монгольском рынке.

