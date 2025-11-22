РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:55, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Гостиницам будут присваивать «звезды» по новым стандартам в РК

    Министерство туризма и спорта подготовило пакет поправок, в числе которых — модернизация системы классификации средств размещения. Соответствующие поправки находятся на рассмотрении в Мажилисе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство. 

    отель
    Фото: департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астана

    Как говорится в сообщении, действующие Правила классификации, утвержденные в 2008 году, требуют актуализации с учетом современных международных стандартов. Новая модель направлена на повышение качества услуг, обеспечение прозрачности процедур и усиление конкурентоспособности гостиничного сектора.

    По данным Бюро национальной статистики, на сентябрь 2025 года в Казахстане зарегистрировано 4 442 объекта размещения, из которых лишь 112 имеют официальную категорию «звездности» — около 3%. Низкий уровень охвата связан с отсутствием механизмов апелляции, регулярного пересмотра критериев и системного контроля за соблюдением требований. Распространенная практика самоприсвоения звезд вводит потребителей в заблуждение и снижает доверие к отрасли.

    Проект обновленной классификации содержит четкие критерии оценки, адаптированные под международные подходы Hotelstars Union, а также предусматривает расширение компетенций Министерства туризма и спорта. После внесения законодательных изменений планируется обучение инспекторов, подготовка специалистов.

    Международная практика подтверждает эффективность подобных подходов: в Германии, Австрии, Греции, Новой Зеландии и других странах классификацию средств размещения осуществляют отраслевые или национальные туристские организации, что обеспечивает прозрачность и единообразие процедур.

    На данный момент в Казахстане осуществляется ряд мер господдержки, направленных на улучшение инфраструктуры и повышение качества услуг, в числе которых возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов, строительства объектов придорожного сервиса, приобретение автотранспорта для турдеятельности, субсидирование затрат туроператоров и стоимости авиабилетов, а также содержание санитарно-гигиенических узлов.

    Ранее мы писали о том, что казахстанские отели будут получать звезды по обновленным критериям. 

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК Законопроекты
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают