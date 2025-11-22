Гостиницам будут присваивать «звезды» по новым стандартам в РК

Как говорится в сообщении, действующие Правила классификации, утвержденные в 2008 году, требуют актуализации с учетом современных международных стандартов. Новая модель направлена на повышение качества услуг, обеспечение прозрачности процедур и усиление конкурентоспособности гостиничного сектора.

По данным Бюро национальной статистики, на сентябрь 2025 года в Казахстане зарегистрировано 4 442 объекта размещения, из которых лишь 112 имеют официальную категорию «звездности» — около 3%. Низкий уровень охвата связан с отсутствием механизмов апелляции, регулярного пересмотра критериев и системного контроля за соблюдением требований. Распространенная практика самоприсвоения звезд вводит потребителей в заблуждение и снижает доверие к отрасли.

Проект обновленной классификации содержит четкие критерии оценки, адаптированные под международные подходы Hotelstars Union, а также предусматривает расширение компетенций Министерства туризма и спорта. После внесения законодательных изменений планируется обучение инспекторов, подготовка специалистов.

Международная практика подтверждает эффективность подобных подходов: в Германии, Австрии, Греции, Новой Зеландии и других странах классификацию средств размещения осуществляют отраслевые или национальные туристские организации, что обеспечивает прозрачность и единообразие процедур.

На данный момент в Казахстане осуществляется ряд мер господдержки, направленных на улучшение инфраструктуры и повышение качества услуг, в числе которых возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов, строительства объектов придорожного сервиса, приобретение автотранспорта для турдеятельности, субсидирование затрат туроператоров и стоимости авиабилетов, а также содержание санитарно-гигиенических узлов.

Ранее мы писали о том, что казахстанские отели будут получать звезды по обновленным критериям.