Казахстанские отели будут получать звезды по обновленным критериям

Как пояснил депутат Павел Казанцев, концепция законопроекта направлена на развитие законодательной базы по мерам поддержки туризма, которые были заложены в принятом в 2021 году законе.

— Таких базовых мер и направлений поддержки в законе семь. За четыре года накопилась правоприменительная практика, определились проблемные зоны, стало понятно, что нужно подправлять. Концептуально мы заходим в несколько вопросов, — сообщил он.

Во-первых, речь идет о государственных субсидиях и преференциях для участников рынка.

— Поддержка строительства, реконструкции объектов размещения, визит-центров, санаторно-курортных организаций и придорожного сервиса должна сопровождаться четким механизмом отслеживания использования бюджетных средств. Мы должны понимать, кто, на каких условиях и с какими результатами получает субсидии. И при этом пресечь появившиеся мошеннические схемы, — сказал депутат.

Для этого проектом закона предусмотрено введение обязательного мониторинга неотчуждения, а также целевого использования бюджетных средств.

Вместе с тем, вводятся соответствующие компетенции уполномоченных органов за мониторинг эффективности таких мер и их влияние на занятость, доходность регионов и качество туристского продукта. При этом функции контроля и мониторинга децентрализованы, часть полномочий получают акиматы, часть остается за министерством.

Уточнены дефиниции отдельных объектов туристской инфраструктуры, определена новая дефиниция визит-центров, получивших распространение за последние годы.

Во-вторых, местные исполнительные органы получат возможность самостоятельно определять границы приоритетных туристских территорий.

— Эта мера является хорошим стимулом для инвесторов, поскольку обеспечит прозрачность и оперативность принятия решений на местном уровне, без бюрократических препятствий и путаницы, — считает Казанцев.

Еще одно направление, которое охватывает законопроект, касается вопроса качества услуг и доверия туристов.

— Сегодня гиды и экскурсоводы работают как субъекты предпринимательства, но при этом требования к качеству такой работы и ее безопасности не предъявляются. Не ведется учет тех, кто оказывает такие услуги. А эта деятельность связана в том числе с безопасностью туристов. Негативных примеров, к сожалению, накопилось достаточно много. И по безопасности туристов, и по контенту экскурсионной информации и по квалификации гидов и экскурсоводов. Введение единого реестра гидов и экскурсоводов упорядочит их работу. Эта мера направлена не на ограничение, а на повышение качества и прозрачности рынка, — объяснил депутат.

Также проектом закона вводится институт экспертов-аудиторов для оценки гостиниц и присвоения категории «звезд». Такой подход ориентирован на международные стандарты сертификации гостиничного сервиса.

Кроме того, предусматривается создание «зеленого коридора» для туристских маршрутов при прохождении границы. Эта мера направлена на развитие въездного туризма.

