Гидов и экскурсоводов обяжут проходить аттестацию в Казахстане: новый законопроект рассмотрит Мажилис

— В чем необходимость принятия законопроекта и каковы его основные цели?

— Необходимость принятия законопроекта продиктована анализом правоприменительной практики последних лет и выявленными пробелами в отраслевом регулировании. Действующие нормы больше не соответствуют темпам развития туристического рынка.

Главная цель — обновить и систематизировать законодательство, повысить эффективность господдержки, стимулировать инвестиции и улучшить качество сервиса. Законопроект призван создать предсказуемую и конкурентную среду для устойчивого роста туризма.

— Какие ключевые новшества предлагает законопроект?

— Документ охватывает семь направлений. Он расширяет полномочия Министерства туризма и спорта, которое теперь сможет утверждать четкие и прозрачные критерии предоставления господдержки. Уточняется понятийный аппарат — вводятся точные определения для целей субсидирования, чтобы избежать разночтений.

Отдельное внимание уделено регулированию деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов: вводится обязательная аттестация и создается Единый национальный реестр. Появится новая система классификации гостиниц, максимально приближенная к международным стандартам, с обязательным участием независимых экспертов.

Также закрепляется понятие «визит-центр» на особо охраняемых природных территориях, что позволит развивать экотуризм и улучшить информационное сопровождение. Расширяются полномочия акиматов в части контроля за исполнением инвестиционных и социальных обязательств. Для иностранных туристов вводятся понятия «организованные туристские перевозки» и «зеленый коридор», упрощающие пересечение границы.

— Как изменится система господдержки и контроля в туристской сфере?

— Главный акцент делается на эффективности и прозрачности. Вводится мониторинг всех субсидий, инвестиционных преференций, что позволит отслеживать их реальный эффект — создание рабочих мест, рост турпотока, увеличение доходов регионов.

Часть контрольных функций передается акиматам, что обеспечит более оперативное и адресное принятие решений. Усиливается ответственность бизнеса за выполнение обязательств, исключаются случаи нецелевого использования господдержки. Таким образом, меры поддержки будут оцениваться не по объему освоенных средств, а по их реальному влиянию на экономику.

— Какие изменения предусмотрены в развитии инфраструктуры и улучшении качества услуг?

— Развитие инфраструктуры и повышение качества сервиса — ключевые приоритеты законопроекта. Впервые вводится четкая правовая основа для возмещения части капитальных затрат предпринимателей на строительство и реконструкцию гостиниц, визит-центров и объектов придорожного сервиса.

Одновременно запускается обновленная система классификации гостиниц с привлечением независимых экспертов-аудиторов. Это обеспечит объективную оценку уровня сервиса, повысит доверие туристов и создаст здоровую конкуренцию.

Основа туристской отрасли — это сам туристский продукт, однако сегодня на фоне дефицита качественного предложения цены часто оказываются завышенными. Наша цель — стимулировать рост новых проектов, улучшать качество турпродукта и тем самым формировать конкурентную среду. Оптимум, когда цены на отдых в Катон-Карагае, Боровом или на Балхаше становятся более доступными благодаря конкуренции, а сам продукт при этом — качественным, безопасным и разнообразным.

То же касается придорожной инфраструктуры, которой сейчас не хватает. Я ездил летом по дороге Караганда — Балхаш. Были заметны проблемы с заправочными станциями, туалетами. Дефицит на лицо.

Другой факт заключается в том, что качественный туристский отдых — это сумма впечатлений. Отель, дороги, культура, природа. Оптимально, когда мы будем видеть большие туристические маршруты, цепочку предприятий и туристических объектов, которые создают экономику впечатлений. Такое мы видим во всех популярных направлениях, куда летают казахстанцы.

— Как обеспечивается безопасность и качество туристского продукта?

— Безопасность и качество услуг обеспечиваются через стандартизацию и контроль. Для гидов и экскурсоводов вводятся единые квалификационные требования и обязательная аттестация. Единый реестр специалистов позволит туристам выбирать проверенных профессионалов.

Система классификации гостиниц с независимым аудитом гарантирует постоянный контроль условий проживания. Кроме того, устанавливаются четкие правила безопасности для массового, детского и активного туризма, где риски особенно высоки.

Мы все помним, как президент летом критиковал проблемы наших основных курортных и туристических зон. За счет стандартизации и унификации требований к бизнесу мы хотим простимулировать развитие этих территорий, повышение безопасности и инфраструктурной связности.

— Какие ожидаются результаты и дальнейшие шаги по развитию отрасли?

— Реализация законопроекта создаст основу для качественного рывка отрасли. Ожидается рост внутреннего и въездного туризма, увеличение инвестиций, развитие инфраструктуры и появление новых рабочих мест. В итоге туризм должен стать одной из точек роста региональной экономики и важным фактором формирования положительного имиджа Казахстана.