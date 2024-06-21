Казахстанским фермерам вдвое увеличили финансирование

Весенне-полевые работы в Казахстане, несмотря на сложные погодные условия были завершены в оптимальные сроки. Ход посевной был на особом контроле министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Успешному проведению посевной кампании способствовали слаженная работа аграриев, обеспечение необходимыми ресурсами, в том числе и финансовыми.

В частности, по сравнению с прошлым годом в 2024 году «Продкорпорация» в два раза увеличила финансирование фермеров по программе форвардного закупа.

Для проведения весенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителям было выделено 40 млрд тенге. Большинство заявок на участие в программе форвардного закупа 2024 года традиционно поступило от основных зерносеющих регионов, таких как Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области. В целом, было одобрено 440 заявок.

— Дополнительно выделено 200 тыс. тонн продовольственной пшеницы на сумму более 28 млрд тенге в качестве семенного материала. Фермеры смогли приобрести семена с отсрочкой платежа до момента сбора урожая. Аграрии Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей направили 31 заявку на закуп 44,8 тыс. тонн пшеницы общей стоимостью 6,4 млрд тенге. Этот объем позволил обеспечить посевную кампанию на площади порядка 400 тыс. гектаров. Продление обязательств фермеров за 2023 год на сумму 84 млрд тенге также является значимым шагом, обеспечивающим непрерывность финансовой поддержки. Эти средства остаются в обороте у фермеров, способствуя их финансовой стабильности и успешному проведению весенне-полевых работ без дополнительной нагрузки на бюджет, — сообщили в «Продкорпорации».

Таким образом, общая сумма поддержки, предоставленной «Продкорпорацией» сельхозтоваропроизводителям в 2024 году составляет более 130 млрд тенге.

Безусловно, данные меры способствуют устойчивому развитию аграрного сектора, стимулируют рост производства и обеспечивают продовольственную безопасность страны.

Так, ТОО «Норд Агро 2030», работающее в Северо-Казахстанской области благодаря финансированию «Продкорпорации» своевременно закупило высококачественные семена, необходимые химикаты.