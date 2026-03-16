Казахстанским аграриям уже направлено 288 млрд тенге на подготовку к посевной-2026

Активно продолжается реализация программы раннего финансирования весенне-полевых работ сезона 2026 года, прием заявок по которой стартовал в октябре 2025 года. Конечная ставка вознаграждения для сельхозтоваропроизводителей составляет 5% годовых.

На сегодня сформирован пул из 3534 СХТП на сумму 519 млрд тенге. Уже профинансировано 2936 заявок на сумму 288 млрд тенге с охватом более 3 млн га посевных площадей.

Параллельно реализуется механизм гарантирования займов через Фонд «Даму», позволяющий покрыть гарантией 85% суммы кредита. В настоящее время выдано 753 гарантий на сумму займов 111,5 млрд тенге.

Прием заявок по программе «Кең дала 2» был запущен 1 октября прошлого года во исполнение поручения Главы государства по обеспечению своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ.

Ранний старт финансирования позволяет аграриям заранее подготовиться к посевной кампании 2026 года. Полученные средства направляются на закупку горюче-смазочных материалов по выгодным ценам, приобретение минеральных удобрений, ремонт сельхозтехники и формирование необходимого запаса семян.

Льготное финансирование доступно как для подготовки и проведения весенне-полевых работ, так и для уборочной кампании и покрытия сезонных затрат. Средства предоставляются через филиальную сеть АО «Аграрная кредитная корпорация» и партнерские финансовые институты по всей стране.

Когда начнутся поставки льготного дизтоплива для посевной в Костанайской области, сообщалось ранее.