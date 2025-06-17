Казахстанских предпринимателей будут обучать продавать через TikTok

— Вы, наверное, видели, как китайцы продают свой товар, рекламируют, уже показывают, как этот товар функционален, насколько он полезен. Мы обучаем, у нас есть программа обучения. Она сейчас очень востребована для МСБ. Эта программа идет вместе с Тиктоком. Мы обучаем, как заходить на маркетплейс, — отметил он на полях второго заседания Делового совета «Китай – Центральная Азия».