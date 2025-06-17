11:45, 17 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстанских предпринимателей будут обучать продавать через TikTok
Председатель президиума НПП РК «Атамекен» Райымбек Баталов сообщил, что в рамках поддержки малого и среднего бизнеса реализуется программа обучения продажам через соцсети и маркетплейсы, передает агентство Kazinform.
— Вы, наверное, видели, как китайцы продают свой товар, рекламируют, уже показывают, как этот товар функционален, насколько он полезен. Мы обучаем, у нас есть программа обучения. Она сейчас очень востребована для МСБ. Эта программа идет вместе с Тиктоком. Мы обучаем, как заходить на маркетплейс, — отметил он на полях второго заседания Делового совета «Китай – Центральная Азия».
Напомним, сегодня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия — Китай».