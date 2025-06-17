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    11:45, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанских предпринимателей будут обучать продавать через TikTok

    Председатель президиума НПП РК «Атамекен» Райымбек Баталов сообщил, что в рамках поддержки малого и среднего бизнеса реализуется программа обучения продажам через соцсети и маркетплейсы, передает агентство Kazinform.

    Казахстанских предпринимателей будут обучать продавать через TikTok
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    — Вы, наверное, видели, как китайцы продают свой товар, рекламируют, уже показывают, как этот товар функционален, насколько он полезен. Мы обучаем, у нас есть программа обучения. Она сейчас очень востребована для МСБ. Эта программа идет вместе с Тиктоком. Мы обучаем, как заходить на маркетплейс, — отметил он на полях второго заседания Делового совета «Китай – Центральная Азия».

    Напомним, сегодня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия — Китай». 

    Теги:
    Соцсети Бизнес TikTok Предпринимательство и власть Социальные сети
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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