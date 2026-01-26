Казахстанские юниорки уступили Корее и стали серебряными призерами чемпионата мира по хоккею

Казахстанские хоккеистки встретились с командой Южной Кореи. Они первыми открыли счет, однако в третьем периоде соперницы забросили пять шайб подряд и одержали победу.

Корея — Казахстан — 5:1 (0:0, 0:1, 5:0)

0:1 — 35:26 — Зубкова (Новикова, Шуклина)

1:1 — 42:45 — Чан С. (Ким Ч., Чой Джун)

2:1 — 49:43 — Чан Х.

3:1 — 50:18 — Чан Ч. (Хайонг, Чой Джун)

4:1 — 50:56 — Пак С.-Х.

5:1 — 54:53 — Чой Й. (Ян Цун-Хуа, Чан С.)

Таким образом, сборная Кореи вернулась в дивизион IB, из которого спустилась год назад, а казахстанские хоккеистки, как и в прошлом году, вновь заняли второе место.

