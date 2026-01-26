21:57, 25 Январь 2026 | GMT +5
Казахстанские юниорки уступили Корее и стали серебряными призерами чемпионата мира по хоккею
В заключительном матче женской сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею среди команд до 18 лет (дивизион IIA) решалась судьба путевки в более высокий дивизион, передает агентство Kazinform.
Казахстанские хоккеистки встретились с командой Южной Кореи. Они первыми открыли счет, однако в третьем периоде соперницы забросили пять шайб подряд и одержали победу.
Корея — Казахстан — 5:1 (0:0, 0:1, 5:0)
- 0:1 — 35:26 — Зубкова (Новикова, Шуклина)
- 1:1 — 42:45 — Чан С. (Ким Ч., Чой Джун)
- 2:1 — 49:43 — Чан Х.
- 3:1 — 50:18 — Чан Ч. (Хайонг, Чой Джун)
- 4:1 — 50:56 — Пак С.-Х.
- 5:1 — 54:53 — Чой Й. (Ян Цун-Хуа, Чан С.)
Таким образом, сборная Кореи вернулась в дивизион IB, из которого спустилась год назад, а казахстанские хоккеистки, как и в прошлом году, вновь заняли второе место.
Ранее казахстанский хоккейный клуб стал серебряным призером Континентального кубка. Подробности читайте здесь.