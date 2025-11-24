Казахстанские врачи завершили гуманитарную миссию в Афганистане

Казахстан оказал помощь Афганистану после сильного землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего в ночь на 3 ноября.

— Афганское правительство обратилось за помощью не только к нам, но и ко всему международному сообществу. Поскольку было много жертв, ощущалась острая нехватка медикаментов и медицинских специалистов. Мы регулярно оказываем поддержку разным странам в условиях ЧС, однако в этот раз приняли решение направить в Афганистан кроме гуманитарного груза и медицинскую команду: профессиональных травматологов, врачей других специальностей, чтобы они могли помочь непосредственно на месте, — сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Еркин Тукумов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

По поручению Президента Казахстана 13 ноября в страну отправилась медицинская бригада врачей из трех национальных центров страны: ННЦТО имени академика Батпенова, Национальных центров нейрохирургии и координационного центра экстренной медицины — всего 15 высококвалифицированных специалистов. Из государственного резерва были доставлены лекарства, хирургические инструменты, перевязочные материалы, палатки, постельные принадлежности и другие необходимые ресурсы.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Мы были распределены по трем крупным госпиталям, каждый из которых соответствовал нашему профильному направлению, и оказывали там как практическую, так и теоретическую помощь афганским коллегам. За этот период специалисты трех центров выполнили 44 операции. Основную часть составляли вмешательства по поводу травм — последствий землетрясения, многочисленных ДТП и огнестрельных ранений. Нейрохирурги провели более 10 операций. Было много пациентов с множественными травмами, когда повреждены сразу несколько органов и систем, а также большое число пострадавших с переломами, — рассказал директор Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Олжас Бекарисов.

Самый молодой специалист среди врачей, полетевших с гуманитарной миссией в Афганистан, — Рустам Салимов, он врач-уролог Национального координационного центра экстренной медицины. По словам Рустама Салимова, самым сложным в миссии была нехватка необходимого инструментария для оказания медицинской помощи. Но казахстанские специалисты находили выход и спасали жизни пострадавших.

— Например, операции, которые в Казахстане мы обычно выполняем лапароскопическим методом, то есть через небольшие проколы, в Афганистане приходилось делать открытым способом из-за полного отсутствия соответствующего инструментария. Чаще всего мы сталкивались с травмами мочевыделительной системы: повреждениями почек, мочеточников, мочевого пузыря, а также с различными степенями кровотечений после травм. За время командировки нам удалось помочь более чем 100 пациентам, — рассказал Рустам Салимов.

Для всех врачей, участвовавших в миссии, такой опыт был впервые. Им удалось провести не только операции, но и десятки консультаций, обследований. Специалисты помогали локальным врачам распределять пациентов, планировать очередность хирургических вмешательств, проводить совместные разборы, подключаясь к наиболее сложным случаям.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Напомним, в конце сентября этого года в Афганистан также было отправлено 26 вагонов и другой гуманитарной помощи, в составе которой были десятиместные палатки, мука и другие продукты питания.