    08:54, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские врачи общей практики будут работать по новому регламенту

    Министерство здравоохранения утвердило обновленный Стандарт первичной медико-санитарной помощи, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав РК. 

    Медициналық скрининг
    Фото: Kazinform

    Главное изменение — новый регламент рабочего дня врача общей практики.

    — Рабочий день ВОП теперь составляет восемь часов:  шесть часов — прием пациентов,
    два часа — оформление документации и плановые визиты. Такой режим позволяет повысить качество приема и снизить нагрузку на врачей, — говорится в сообщении. 

    В Минздраве подчеркивают, к 2027 году все организации ПМСП перейдут на принципы общей практики. Терапевты и педиатры будут работать как профильные специалисты, входя в состав мобильных и мультидисциплинарных групп.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане обновлены программы скрининга здоровья. Возраст участия в них увеличен до 76 лет. 

    Асель Елюбаева
    Автор
