Казахстанские врачи общей практики будут работать по новому регламенту

Главное изменение — новый регламент рабочего дня врача общей практики.

— Рабочий день ВОП теперь составляет восемь часов: шесть часов — прием пациентов,

два часа — оформление документации и плановые визиты. Такой режим позволяет повысить качество приема и снизить нагрузку на врачей, — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, к 2027 году все организации ПМСП перейдут на принципы общей практики. Терапевты и педиатры будут работать как профильные специалисты, входя в состав мобильных и мультидисциплинарных групп.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновлены программы скрининга здоровья. Возраст участия в них увеличен до 76 лет.