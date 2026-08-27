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    Казахстанские волейболистки завершили выступление на чемпионате Азии

    В Тяньцзине (Китай) завершился групповой этап чемпионата Азии по волейболу среди женщин, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстанские волейболистки завершили выступление на чемпионате Азии
    Фото: НОК РК

    Сборная Казахстана выступала в группе B. В трех матчах наши волейболистки одержали одну победу и потерпели два поражения, заняв третье место.

    По регламенту турнира в четвертьфинал выходили первые две команды из каждой группы, а также две сборные с лучшими показателями среди занявших третьи места. Казахстан не вошел в их число и завершил борьбу за медали.

    По итогам чемпионата Азии сборная Казахстана заняла девятое место.

    Борьбу за награды продолжают сборные Китая, Таиланда, Индонезии, Японии, Вьетнама, Китайского Тайбэя, Южной Кореи и Ирана.

    Ранее сообщалось о том, что казахстанские дзюдоисты завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате мира среди кадетов в Гуаякиле. Это один из лучших результатов в истории отечественного дзюдо.

    Спорт спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор