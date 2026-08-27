Казахстанские волейболистки завершили выступление на чемпионате Азии

В Тяньцзине (Китай) завершился групповой этап чемпионата Азии по волейболу среди женщин, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Сборная Казахстана выступала в группе B. В трех матчах наши волейболистки одержали одну победу и потерпели два поражения, заняв третье место.

По регламенту турнира в четвертьфинал выходили первые две команды из каждой группы, а также две сборные с лучшими показателями среди занявших третьи места. Казахстан не вошел в их число и завершил борьбу за медали.

По итогам чемпионата Азии сборная Казахстана заняла девятое место.

Борьбу за награды продолжают сборные Китая, Таиланда, Индонезии, Японии, Вьетнама, Китайского Тайбэя, Южной Кореи и Ирана.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские дзюдоисты завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате мира среди кадетов в Гуаякиле. Это один из лучших результатов в истории отечественного дзюдо.