Четыре золота и 11 медалей: казахстанских дзюдоистов наградил министр туризма и спорта в Астане

Казахстанские дзюдоисты завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате мира среди кадетов в Гуаякиле. Это один из лучших результатов в истории отечественного дзюдо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Ербол Мырзабосынов наградил победителей, призеров и их тренеров.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Казахстанские спортсмены завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали — всего 11 наград. Это один из лучших результатов на чемпионатах мира в истории отечественного дзюдо.

— Сегодня в нашей стране дзюдо уделяется особое внимание, молодым спортсменам оказывается всесторонняя поддержка. Ваш исторический результат на чемпионате мира — конкретный итог этой работы. Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в адрес юных дзюдоистов, одержавших победу на мировом первенстве, — большая честь и огромная ответственность для вас. Это высокая оценка вашего труда. Впереди вас ждут новые вершины. Желаю вам достойно защищать честь страны и еще не раз поднимать наш Флаг на международных соревнованиях, — сказал Ербол Мырзабосынов.

В ходе церемонии наряду со спортсменами был отмечен труд тренеров, внесших вклад в достижение высоких результатов.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Тренеру-консультанту Седрику Полю Р. Таймансу вручили нагрудный знак «Дене шынықтыру және спортты дамытуға қосқан үлесі үшін». Мейрлан Баймаханбетов, Талгат Турсынов, Султан Утешов, Багдат Ергазы, Алтынбек Супыгалиев и Алмас Несипберлинов были награждены нагрудным знаком «Спорт саласының үздігі».

Вице-президентам Федерации дзюдо Серикболу Уразалину и Ержану Зейндинову вручили грамоту Құрмет Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Благодарственное письмо министерства получили 15 спортсменов, завоевавших медали чемпионата мира. Среди них — Расулхан Габит, выигравший золотые медали в весовой категории до 60 кг и в командных соревнованиях, Адильжан Жаудинов, ставший победителем в весовой категории свыше 90 кг и командном турнире, а также чемпионка мира в весовой категории до 52 кг Фатима Супыгалиева. Награды также получили серебряные и бронзовые призеры мирового первенства.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

За победу в командных соревнованиях старшему тренеру Мейрлану Баймаханбетову было вручено специальное денежное вознаграждение. Личные тренеры Саламат Отарбаев, Айбек Садыков и Берик Жетписбаев были награждены грамотой Құрмет Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и денежными вознаграждениями Федерации дзюдо.

Ранее мы писали о том, что сборная Казахстана по дзюдо добилась исторического результата, впервые выиграв смешанный командный турнир чемпионата мира среди кадетов.

Спортсменов с победой поздравил Глава государства.