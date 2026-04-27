Казахстанские ватерполисты одержали вторую победу на Азиатских пляжных играх

Как пишет Национальный олимпийский комитет, во второй игре наши ватерполисты встретились со сборной Гонконга.

По итогам четырех периодов была зафиксирована ничья (4:1, 6:2, 2:3, 0:1). В серии пенальти казахстанцы оказались точнее - 2:1.

Добавим, что днем ранее Казахстан обыграл Таиланд

Соревнования по водному поло в Санье проходят по круговой системе. В мужском турнире принимают участие шесть сборных. Следующий матч команда проведет 27 апреля против Ирана.

Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по водному поло стала второй на Азиатских пляжных играх-2026.