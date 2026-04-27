18:44, 26 Апрель 2026 | GMT +5
Казахстанские ватерполисты одержали вторую победу на Азиатских пляжных играх
Мужская команда Казахстана по водному поло продолжила победную серию на Азиатских пляжных играх в Санье (Китай), передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Как пишет Национальный олимпийский комитет, во второй игре наши ватерполисты встретились со сборной Гонконга.
По итогам четырех периодов была зафиксирована ничья (4:1, 6:2, 2:3, 0:1). В серии пенальти казахстанцы оказались точнее - 2:1.
Добавим, что днем ранее Казахстан обыграл Таиланд
Соревнования по водному поло в Санье проходят по круговой системе. В мужском турнире принимают участие шесть сборных. Следующий матч команда проведет 27 апреля против Ирана.
Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по водному поло стала второй на Азиатских пляжных играх-2026.