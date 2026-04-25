телерадиокомплекс президента РК
    22:37, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Азиатские пляжные игры-2026: казахстанские ватерполистки завоевали серебро

    Женская команда Казахстана по водному поло стала второй на Азиатских пляжных играх-2026 в Санье (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: Никита Басов/НОК

    В соревнованиях по водному поло среди женщин принимали участие четыре сборные: Казахстан, Китай, Таиланд, Гонконг. Турнир проводился по круговой системе (каждая команда играет с каждой).

    Перед заключительным туром у сборных Казахстана и Китая в активе было по две победы. Поэтому судьба золота решалась в очной встрече.

    Из-за плохих погодных условий организаторы приняли решение перенести решающую игру, а также провести ее в закрытом помещении.

    Победу в напряженном матче одержали китаянки. Соперницы забрали три сета. Один период выиграл Казахстан. Итоговый счет составил 3:1 в пользу Китая.

    Таким образом, казахстанки стали вторыми и принесли стране пятую медаль Азиатских пляжных игр-2026. Страну в Санье представляли Ариадна Затыльникова, Камила Наурызбаева, Таира Мухаева, Яна Смолина, Василиса Антропова, Фатима Маткаримова, Аида Алпысбай.

    С бронзой завершил Азиаду Таиланд.

    Добавим, что ранее команда Казахстана по джиу-джитсу отметилась четырьмя наградами. Нуржан Батырбеков (до 69 кг) финишировал первым, а Батыр Тенизбай (до 62 кг), Алинур Куатулы (до 69 кг) и Сейилхан Болатбек (до 77 кг) завершили выступление на третьем месте.

    Ранее казахстанские ватерполистки выиграли второй матч.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Водное поло Азиатские пляжные игры 2026
    Динара Жусупбекова
