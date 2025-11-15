РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:56, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские университеты представят свои программы на выставке в Иране

    Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек встретился с послом Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбаром Джоукаром, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    В ходе встречи министр ознакомил посла с реформами, проводимыми министерством для развития и укрепления системы высшего образования и науки в Казахстане, и представил страну как региональный образовательный центр Центральной Азии.

    — Стороны подчеркнули глубину многовековых историко-культурных связей между Казахстаном и Ираном, отметив высокий потенциал дальнейшего углубления сотрудничества в сфере высшего образования и науки. Обсуждались перспективы расширения академического и исследовательского обмена, а также возможности реализации совместных инновационных инициатив при участии QazInnovations, — говорится в сообщении.

    По итогам переговоров была достигнута договоренность о проведении в Иране образовательной выставки Study in Kazakhstan с участием ведущих казахстанских университетов и филиалов зарубежных вузов, действующих в Казахстане. Кроме того, стороны приняли решение организовать в Иране научную выставку и конференцию с целью укрепления связей между научными сообществами двух государств.

    Достигнутые договоренности придают новое, динамичное содержание сотрудничеству Казахстана и Ирана и открывают дополнительные возможности для формирования устойчивого партнерства в области высшего образования, науки и инноваций.

    Напомним, в Вашигнтоне в рамках бизнес-конференции «Десятая годовщина C5+1» был подписан блок документов, посвященный расширению международного сотрудничества Казахстана в сфере образования и науки. 

    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек Иран
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
