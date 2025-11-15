Казахстанские университеты представят свои программы на выставке в Иране

В ходе встречи министр ознакомил посла с реформами, проводимыми министерством для развития и укрепления системы высшего образования и науки в Казахстане, и представил страну как региональный образовательный центр Центральной Азии.

— Стороны подчеркнули глубину многовековых историко-культурных связей между Казахстаном и Ираном, отметив высокий потенциал дальнейшего углубления сотрудничества в сфере высшего образования и науки. Обсуждались перспективы расширения академического и исследовательского обмена, а также возможности реализации совместных инновационных инициатив при участии QazInnovations, — говорится в сообщении.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о проведении в Иране образовательной выставки Study in Kazakhstan с участием ведущих казахстанских университетов и филиалов зарубежных вузов, действующих в Казахстане. Кроме того, стороны приняли решение организовать в Иране научную выставку и конференцию с целью укрепления связей между научными сообществами двух государств.

Достигнутые договоренности придают новое, динамичное содержание сотрудничеству Казахстана и Ирана и открывают дополнительные возможности для формирования устойчивого партнерства в области высшего образования, науки и инноваций.

Напомним, в Вашигнтоне в рамках бизнес-конференции «Десятая годовщина C5+1» был подписан блок документов, посвященный расширению международного сотрудничества Казахстана в сфере образования и науки.