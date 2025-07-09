Сорт хлопчатника, устойчивый к заболеваниям, вывели казахстанские ученые

По результатам испытаний, сорт продемонстрировал высокий агрономический потенциал. Вегетационный период составляет 110–115 дней. Урожайность хлопка-сырца — 43,5 центнера с га, масса сырца с одной коробочки — порядка 6,1–6,2 грамма. Выход волокна — 39,7%, длина — 33,5 мм, микронейр — 4,5, что соответствует требованиям к качественному волокну для текстильной промышленности. Линейная плотность волокна достигает 5300 мтекс, разрывная нагрузка — 4,9 г/с.

Особое внимание специалистов привлекла высокая устойчивость сорта к вилту (болезнь растений, вызываемая разнообразными причинами, общим симптомом которых является увядание — прим.ред.): при заражении степень поражения составила лишь 0,1%, что значительно ниже, чем у стандартного сорта «Береке-07», где поражённость превышала 0,4%.

По морфологическим признакам «Мактаарал-5030» представляет собой растение с раскидистой формой куста высотой до 120 см. Симподиальные ветви формируются на 4–5 узлах. Хлопчатник имеет крупные зелёные листья, 4–5 створчатые округлые коробочки, хорошо раскрывающиеся при созревании, с белым, чистым волокном. Вес 1000 семян — около 125 г.

Сорт демонстрирует отзывчивость к агрофону, особенно при ранних сроках сева. Рекомендуется схема посева 90×1×10. Хорошо адаптирован к машинной уборке. На среднезасоленных и малоплодородных почвах рекомендовано доведение густоты стояния до 130–135 тыс. растений на гектар. Оптимальные результаты достигаются при проведении поливов в фазу активного формирования урожая.

С 2024 года «Мактаарал-5030» включён в перечень сортов, допущенных к районированию в Казахстане.

В прошлом году ученые Национального аграрного научно-образовательного центра вывели новый сорт пшеницы «Кудесница».