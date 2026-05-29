Казахстанские ученые разработали биодобавку для улучшения генетики скота

Ученые АО «Республиканский центр по племенному животноводству «Асыл түлік» успешно завершили научное исследование по применению натуральной биодобавки на основе трутневого гомогената для повышения качества биоматериала и воспроизводительной способности быков-производителей, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

На изобретение получен патент, а результаты исследования опубликованы в международных научных журналах уровня Q1–Q3.

В ходе научной работы специалисты изучили его влияние на репродуктивные показатели племенных быков. Результаты подтвердили высокую эффективность разработки: качество и эффективность использования биоматериала удалось повысить на 30%, а воспроизводительную способность животных — на 10%.

Полученная биодобавка «гранулированный гомогенат» полностью состоит из природных компонентов и является экологически чистым продуктом, что делает её перспективным решением для современного животноводства.

Разработка имеет не только научную, но и практическую ценность для отрасли. Ее применение будет способствовать повышению эффективности племенной работы, улучшению генетического потенциала сельскохозяйственных животных, а значит укреплению продовольственной безопасности страны.

Ученые отмечают, что биодобавка обладает высоким коммерческим потенциалом и может производиться совместно с отечественными товаропроизводителями в рамках соглашений о внедрении технологии.

Публикации результатов исследования в международных журналах уровней Q1–Q3 подтверждают высокий уровень казахстанской научной школы и признание проекта международным научным сообществом.