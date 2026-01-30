РУ
    01:13, 30 Январь 2026

    Казахстанские ученые предлагают новые способы утилизации космического мусора

    Скопившийся на околоземной орбите космический мусор представляет угрозу для работы спутников. Эта проблема может напрямую повлиять на GPS-навигацию, системы связи и прогнозирование погоды. Об этом сообщили ученые Назарбаев Университета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам специалистов, в настоящее время на орбите Земли находится около 30 тысяч объектов космического мусора размером более 10 сантиметров. К ним относятся вышедшие из строя спутники, верхние ступени ракет и различные металлические обломки.


    — Космический мусор — это показатель того, насколько ответственно человечество умеет пользоваться общими ресурсами, — отметил представитель Школы инженерии и цифровых наук Дмитрий Сизов.

    Эти объекты движутся со скоростью несколько километров в секунду. Поэтому их столкновения могут привести к образованию еще большего количества мелкого мусора и дальнейшему загрязнению орбит.


    — Если этот процесс не остановить, мы можем лишиться GPS, спутниковой связи и систем прогнозирования погоды, — пояснил ученый.

    Для решения этой проблемы в Назарбаев Университете в рамках гранта Министерства науки и высшего образования РК реализуется специальный научный проект. Он направлен на изучение способов уничтожения космического мусора, захвата объектов и выведения их с орбиты.

    Основная идея проекта заключается в замедлении движения крупных неуправляемых объектов в космосе. Для этого к объекту мусора прикрепляется специальная конструкция, увеличивающая его внешнюю площадь. В результате возрастает атмосферное сопротивление, и объект постепенно теряет скорость.

    Замедлившийся космический мусор опускается на более низкую орбиту и в конечном итоге сгорает в атмосфере Земли. В ходе исследования возможности управления объектами мусора с помощью tether (троса, тонкого связующего каната) рассчитываются с использованием математических моделей.

    По словам ученых, утилизация космического мусора это новое и динамично развивающееся направление.


    — Даже если Казахстан не является крупной космической державой, он может найти свое место, предлагая научные методы и модели, — отметил Дмитрий Сизов.

    Напомним, Казкосмос объявил 2026-й годом посещения Байконура.

