Казкосмос объявил 2026-й годом посещения Байконура

Впервые в Байконуре создается официальный визит-центр с реальными полномочиями. Визит-центр разместится в поселке Торетам, который расположен при въезде в город Байконур. Здесь по принципу «одного окна» туристы, школьники, иностранные делегации смогут оформить пропуска на космический объект, обсудить маршруты, экскурсии, безопасность поездки.

Большое внимание уделяется детскому космическому туризму. Для формирования поколения будущих инженеров и ученых в городе Байконуре будет открыт космический лагерь, где дети будут изучать ракетомоделирование, историю космонавтики, инженерные технологии, находясь непосредственно на космических объектах.

Также предлагается тур выходного дня, и теперь космодром можно будет посетить также легко, как любой туристический город Казахстана.

Фото: Казкосмос

Новая туристическая программа Казкосмоса упрощает систему пропусков на космодром Байконур, в итоге снижается стоимость посещения космического комплекса.

— Байконур открывается для широкой общественности как территория науки, истории и будущего. Байконур — это наследие, которое досталось Казахстану. И наша задача — сохранить и развивать его для последующих поколений, — отмечается в сообщении пресс-службы Казкосмоса.

Как стало известно, к 65-летию полета первого человека в космос планируется создание музея на Гагаринском старте Байконура. Также в данное время по программе «Байтерек» начинается прием заявок на исторический запуск ракеты «Союз-5» («Сункар»), который планируется осуществить в конце марта 2026 года.