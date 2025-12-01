РУ
    20:43, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские теннисистки выиграли турнир в Турции

    Теннисистки Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюйсебай выиграли турнир в Турции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: КТФ

    Казахстанские теннисистки стали победительницами турнира серии ITF W15 в Анталье (Турция).

    В финале наши спортсменки оказались сильнее дуэта Ани Амирагян (Армения)/Ада Кумру (Турция). Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 11:9.

    Для Асылжан и Инкар — это уже второй совместный титул во взрослом женском туре под эгидой ITF. Летом 2025 года казахстанки выиграли турнир ITF W15 в Астане.

    Ранее сообщалось, что 18-летний Амир Омарханов выиграл первый взрослый титул в карьере.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Турция Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
