Казахстанские теннисистки выиграли турнир в Турции

Казахстанские теннисистки стали победительницами турнира серии ITF W15 в Анталье (Турция).

В финале наши спортсменки оказались сильнее дуэта Ани Амирагян (Армения)/Ада Кумру (Турция). Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 11:9.

Для Асылжан и Инкар — это уже второй совместный титул во взрослом женском туре под эгидой ITF. Летом 2025 года казахстанки выиграли турнир ITF W15 в Астане.

Ранее сообщалось, что 18-летний Амир Омарханов выиграл первый взрослый титул в карьере.