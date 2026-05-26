Казахстанские теннисистки выиграли парный турнир ITF W15 в Кайсери

Казахстанские теннисистки Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюссебай стали победительницами турнира ITF W15 Kayseri, который прошел в Турции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спортсменки из Казахстана завоевали титул в парном разряде, успешно завершив выступление на международных соревнованиях в Кайсери.

ITF W15 Kayseri — профессиональный женский теннисный турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом 15 000 долларов. Соревнования входят в систему Международной теннисной федерации и позволяют спортсменкам набирать рейтинговые очки и повышать свой профессиональный статус.

Для казахстанского дуэта эта победа стала вторым международным титулом в профессиональной карьере.

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 76 WTA) успешно вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

Также с уверенной победы на «Ролан Гаррос» стартовала Елена Рыбакина.