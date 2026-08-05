Казахстанские теннисисты одержали новые победы на международном турнире в Астане

Казахстанские теннисисты успешно начали вторую неделю международного турнира World Tennis Tour M15/W15 Asu Open в Астане, одержав ряд побед в одиночном и парном разрядах, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В мужском одиночном разряде казахстанец Дамир Жалгасбай уверенно преодолел первый круг, обыграв Григория Шебекина со счетом 6:3, 6:4. Среди женщин победный старт также оформила Ева Корышева, которая в напряженном трехсетовом матче оказалась сильнее Инкар Дюсебай — 5:7, 7:5, 6:3.

5 августа к выступлению на турнире присоединятся еще несколько представителей Казахстана. В мужской сетке свои первые матчи проведут Амир Омарханов, Зангар Нурланулы, Ерасыл Ердильда и Ильяс Маратулы. В женском одиночном разряде стартуют Сатима Тореген, Асылжан Арыстанбекова и Сандугаш Кенжибаева.

Казахстанские спортсмены успешно выступили и в парном разряде. В мужской сетке победу в первом круге одержали Ильяс Маратулы и Арсений Требухин. У женщин с победы начали турнир Альбина Какенова и Анастасия Крымкова. Кроме того, борьбу за титул продолжают казахстанские дуэты Ева Корышева / Сатима Тореген и Асылжан Арыстанбекова / Инкар Дюсебай.

Международный турнир Asu Open проходит на открытых хардовых кортах Национального теннисного центра Beeline Arena и завершится 8 августа.

Напомним, казахстанские теннисисты стали полуфиналистами турнира. Ранее сообщалось, что гонщик «Астаны» стал призером второго этапа «Тура Польши».