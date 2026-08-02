Казахстанские теннисисты стали полуфиналистами турнира в Астане

В Астане завершилась первая соревновательная неделя международного турнира категории World Tennis Tour M15/W15 Asu Open, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

На кортах Национального теннисного центра Beeline Arena в Астане завершилась первая неделя международного турнира категории World Tennis Tour M15/W15 Asu Open.

Победительницей женского одиночного разряда стала представительница России Эдда Мамедова, которая в финале обыграла Викторию Милованову.

В мужском турнире M15 чемпионский титул завоевал первый сеяный Петр Бар Бирюков. В решающем матче он оказался сильнее Григория Щебекина.

Казахстанские теннисисты также показали хорошие результаты. Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай и Ева Корышева дошли до полуфинальной стадии. Жалгасбай уступил будущему победителю Петру Бар Бирюкову, а Корышева завершила выступление после матча с будущей чемпионкой Эддой Мамедовой.

Международная серия «Asu Open» продолжается. Уже стартовали матчи второй соревновательной недели, по итогам которой 9 августа будут определены новые победители и призеры турнира.

Ранее сообщалось, что в Испании Жибек Куламбаева завоевала чемпионский титул на турнире W100.