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    Казахстанские теннисисты стали полуфиналистами турнира в Астане

    В Астане завершилась первая соревновательная неделя международного турнира категории World Tennis Tour M15/W15 Asu Open, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. 

    Казахстанские теннисисты стали полуфиналистами турнира в Астане
    Фото: федерация тенниса Казахстана 

    На кортах Национального теннисного центра Beeline Arena в Астане завершилась первая неделя международного турнира категории World Tennis Tour M15/W15 Asu Open.

    Победительницей женского одиночного разряда стала представительница России Эдда Мамедова, которая в финале обыграла Викторию Милованову.

    В мужском турнире M15 чемпионский титул завоевал первый сеяный Петр Бар Бирюков. В решающем матче он оказался сильнее Григория Щебекина.

    Казахстанские теннисисты также показали хорошие результаты. Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай и Ева Корышева дошли до полуфинальной стадии. Жалгасбай уступил будущему победителю Петру Бар Бирюкову, а Корышева завершила выступление после матча с будущей чемпионкой Эддой Мамедовой.

    Международная серия «Asu Open» продолжается. Уже стартовали матчи второй соревновательной недели, по итогам которой 9 августа будут определены новые победители и призеры турнира.

    Ранее сообщалось, что в Испании Жибек Куламбаева завоевала чемпионский титул на турнире W100.

    спортсмены Казахстана Астана Теннис
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор