Казахстанские телеканалы появятся на азербайджанском телевидении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность сотрудничества с Азербайджаном в гуманитарной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Углублению наших гуманитарных связей также способствуют контакты между молодежью двух стран. Мы приветствовали предпринимаемые сторонами шаги по развитию сотрудничества в сфере молодежной политики и образования. Профильным министерствам поручено максимально содействовать обеспечению академической мобильности, организации совместных образовательных и научных проектов», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Весомый вклад в дальнейшее сближение братских народов, по мнению Президента, может внести взаимодействие в медиасфере, обмен контентом. Сегодня было подписано соответствующее соглашение.

«Поэтому в ходе переговоров отмечена важность реализации договоренностей по вещанию казахстанских телеканалов в сетях кабельных операторов Азербайджана, а также дистрибуция анимационных фильмов. Сегодня состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют в рамках различных многосторонних структур, придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам», - отметил Глава государства.

«В этом ключе хочу отметить, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, а также приветствует усилия по скорейшему заключению мирного договора», - добавил Президент.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. По итогам переговоров Президенты двух государств подписали ряд документов.