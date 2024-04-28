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    05:55, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанские студенты устроили акцию в Брюсселе в поддержку пострадавших от паводков

    Казахстанские студенты устроили акцию в Брюсселе в поддержку пострадавших от паводков
    Фото: скрин с видео

    Активисты студенческой организации «Qazaq society», объединяющей молодых соотечественников в Бельгии, провели ярмарку для сбора средств пострадавшим от наводнений Казахстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Молодежь из Казахстана, в большинстве обучающаяся в одном из престижных университетов Бельгии «KU Leuven», организовала несколько точек продаж блюд казахской кухни, национальных сувениров внутри вуза и на прилежащей территории в центре европейской столицы.

    Продавая свои товары по весьма доступным ценам, казахстанская молодежь планирует направить выручку на счета фондов в РК, которые занимаются восстановлением имущества и поддержкой соотечественников в трудное время.

    Мероприятие, которое заранее было анонсировано в соцсетях, посетили не только студенты вуза, но и видные представители местных кругов Бельгии.

    Так, на акцию откликнулся видный кандидат в депутаты Бельгийского парламента от партии «Движение реформаторов» Оливье Виллокс.

    Он специально посетил ярмарку казахстанцев в «KU Leuven».

    В беседе с корреспондентом агентства Kazinform О.Виллокс рассказал, что сама Бельгия столкнулась с сильными наводнениями в 2021 году и понимает, насколько серьезны последствия природной стихии.

    - Для меня это хорошая возможность попробовать блюда казахской кухни и познакомиться с культурой, но и таким образом поддержать казахстанцев в сложный период, - говорит О.Виллокс.

    Бельгийский политик также пообщался с казахстанской молодежью и выразил слова личной поддержки.

    Теги:
    Акции Наводнение Европа Бельгия Видео Паводки в Казахстане Молодежь Паводки
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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