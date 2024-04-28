Казахстанские студенты устроили акцию в Брюсселе в поддержку пострадавших от паводков

Активисты студенческой организации «Qazaq society», объединяющей молодых соотечественников в Бельгии, провели ярмарку для сбора средств пострадавшим от наводнений Казахстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Молодежь из Казахстана, в большинстве обучающаяся в одном из престижных университетов Бельгии «KU Leuven», организовала несколько точек продаж блюд казахской кухни, национальных сувениров внутри вуза и на прилежащей территории в центре европейской столицы.

Продавая свои товары по весьма доступным ценам, казахстанская молодежь планирует направить выручку на счета фондов в РК, которые занимаются восстановлением имущества и поддержкой соотечественников в трудное время.

Мероприятие, которое заранее было анонсировано в соцсетях, посетили не только студенты вуза, но и видные представители местных кругов Бельгии.

Так, на акцию откликнулся видный кандидат в депутаты Бельгийского парламента от партии «Движение реформаторов» Оливье Виллокс.

Он специально посетил ярмарку казахстанцев в «KU Leuven».

В беседе с корреспондентом агентства Kazinform О.Виллокс рассказал, что сама Бельгия столкнулась с сильными наводнениями в 2021 году и понимает, насколько серьезны последствия природной стихии.

- Для меня это хорошая возможность попробовать блюда казахской кухни и познакомиться с культурой, но и таким образом поддержать казахстанцев в сложный период, - говорит О.Виллокс.

Бельгийский политик также пообщался с казахстанской молодежью и выразил слова личной поддержки.